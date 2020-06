Le vélo avance… pédalons ensemble !

Récemment, quelques utilisateurs de la bicyclette au quotidien (vélo- boulot, vélo vie …) ont sensibilisé et accompagné les décideurs des régions ouest et sud de notre île sur une réflexion globale de la circulation à l’aide de la "petite reine", sans oublier de la situer dans le cadre contextuel du tourisme, de l’environnement, de la santé.



Ont fait cause commune, le Comité Réunionnais de Promotion du Vélo (C.R.P.V.), deux collectifs de citoyens, le collectif Mobilité C.H.O.R.- E.P.S.M.R . (Centre Hospitalier Ouest Réunion), et Vélotaf Sud Réunion ainsi que l’association Vélo Vie.



Dans l’ouest, 6 mois après l’ouverture du Centre Hospitalier Ouest Réunion, un nouvel axe cyclable sécurisé a été réalisé en collaboration entre la commune de Saint-Paul et la Région.



Est en cours de réalisation suite à un sondage de la population (enquête de la Fédération des Usagers de la Bicyclette), une piste cyclable sécurisée très attendue permettant de relier 2 itinéraires cyclables fréquentés : Saint-Paul centre et la Plaine-Saint-Paul par la zone commerciale de Savanna.



Par ailleurs, le sentier littoral ouest sort actuellement de terre, agrémenté d’une piste cyclable de la piscine de Saint-Paul au Pont de chemin de fer.



Enfin, nous espérons que se concrétise, le projet bien avancé de la traversée cyclable sous la 2x2 voies à partir de la piste de B.M.X. vers Savanna par la ravine de la Plaine-Saint-Paul.



S’agissant du sud de notre île, le collectif Vélotaf Sud Réunion travaille avec la mairie de Saint-Pierre sur les différents points sensibles de la mobilité à vélo dans le centre ville.



Par ailleurs, l’aménagement de parkings à vélos sécurisés dans l’enceinte du C. H..U. de Saint-Pierre est un projet acquis.



Sur le même territoire, notre vigilance se porte maintenant, sur l’indispensable sécurisation d’un tronçon de la Voie Vélo Régionale entre Grands-Bois et le rond-point de Chemin neuf.



Amis de la bicyclette, cet appel à votre bonne volonté vient de personnes comme vous, qui souhaitent rendre sa place au vélo dans les trajets du quotidien (travail, courses, loisir). N’hésitez pas à nous accompagner sur la page facebook du collectif ou d’un association de votre zone (cités ci-dessous), afin de contribuer à la réflexion sur la démarche VELO VIE , près de chez vous et des vôtres.



Le C.R.P.V. ( crpv@orange.fr), le collectif Mobilité C.H.O.R., Vélotaf Sud Réunion, l’association Vélo Vie.