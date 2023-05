A la Une . Le véhicule tombé des rampes de la Montagne a été volé à la Croix rouge

Le véhicule léger qui a fait un plongeon dans les rampes de la Montagne était bel et bien un véhicule volé durant la nuit. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 17 Mai 2023 à 12:09





Alors qu'ils investissent l'endroit où un véhicule léger s'est figé à mi-pente après avoir quitté la chaussée dans le premier lacet des rampes, ils ne trouvent bizarrement aucun blessé dans l'habitacle ni à proximité.



Le véhicule porte le logo de la Croix rouge. Un premier scénario commence alors à émerger. Il pourrait s'agir d'un véhicule volé que son ou ses auteurs ont quitté après l'accident.



Le directeur régional de la Croix rouge nous confirme que ce véhicule a été volé dans la nuit à un salarié habitant à la Montagne. Le responsable de l'association d'aide humanitaire trouve cela d'autant plus dommageable que ce véhicule désormais hors d'usage prive son équipe d'un moyen supplémentaire pour se projeter sur des actions en faveur des publics fragiles. Une surprise attendait les sapeurs pompiers ce mercredi matin en contrebas des rampes de la route de la Montagne à Saint-Denis.Alors qu'ils investissent l'endroit où un véhicule léger s'est figé à mi-pente après avoir quitté la chaussée dans le premier lacet des rampes, ils ne trouvent bizarrement aucun blessé dans l'habitacle ni à proximité.Le véhicule porte le logo de la Croix rouge. Un premier scénario commence alors à émerger. Il pourrait s'agir d'un véhicule volé que son ou ses auteurs ont quitté après l'accident.Le directeur régional de la Croix rouge nous confirme que ce véhicule a été volé dans la nuit à un salarié habitant à la Montagne. Le responsable de l'association d'aide humanitaire trouve cela d'autant plus dommageable que ce véhicule désormais hors d'usage prive son équipe d'un moyen supplémentaire pour se projeter sur des actions en faveur des publics fragiles.