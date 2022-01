Le variant Omicron a-t-il sauvé La Réunion du reconfinement ?

Le rythme des contaminations au coronavirus à La Réunion est en forte hausse depuis le début de l'année. Plus de 5.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour . La pression hospitalière étant aussi très importante, la préfecture a annoncé l'armement de nouveaux lits de réanimation dans les prochains jours.Le préfet s'est entretenu avec les maires de La Réunion mercredi. L'hypothèse du renforcement des mesures de freinage de la circulation du coronavirus a été évoquée, comme un abaissement du couvre-feu ou même un reconfinement. Le plus haut représentant de l'Etat a ensuite rencontré le monde économique jeudi avant une réunion de la cellule interministérielle. C'est au terme de nouvelles analyses réalisées avec l'Agence régionale de Santé que Jacques Billant a finalement décidé de différer sa décision Les autorités sanitaires ont augmenté les possibilités d'accueil de patients atteints du covid depuis maintenant un mois. Les cliniques privées ont été mobilisées pour participer à l'armement de 26 lits de réanimation supplémentaires . La fermeture de salles de bloc d'opérations et l'arrivée de renforts nationaux va permettre d'atteindre les 113 places en réanimation pour prendre en charge les derniers cas graves enregistrés à La Réunion.Mais le préfet a décidé de ne pas prendre de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus en urgence. La raison évoquée est l'incertitude sur "la poursuite de l’aggravation des capacités hospitalières du système de santé".L'Institut Pasteur et l'Agence régionale de Santé doivent établir une projection actualisée de l'évolution de l'épidémie de coronavirus pour les semaines à venir dans une perspective plus favorable que les prévisions initiales.Les autorités sanitaires expliquent que la hausse de la pression hospitalière est la conséquence de la fin de la vague épidémique liée au variant Delta . Le variant Omicron prend l'ascendant et devrait atteindre son pic de circulation dans les deux à trois semaines.Les premiers éléments d'analyses décrivent Omicron comme une version du coronavirus qui provoque moins de formes graves. L'espoir est donc que ce variant finit par alléger la pression hospitalière dans les semaines qui viennent. Le préfet explique ainsi pourquoi il a repoussé sa prise de décision quant à un renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus afin d'évaluer les effets que le variant Omicron aura sur la pression hospitalière à La Réunion.