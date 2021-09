A la Une . Le variant Delta ne provoque pas de cas plus graves chez les enfants

La principale agence fédérale de santé publique aux États-Unis vient de publier une étude plutôt rassurante sur les conséquences du variant Delta chez les enfants. Par LG - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 11:41

Le variant Delta ne provoque pas de cas plus graves du Covid-19 chez les enfants et adolescents par rapport aux autres variants.



C'est la conclusion des Centres de prévention et de lutte contre les maladies aux Etats-Unis. Les données, qui couvrent environ 10% de la population américaine, avancent que sur les 3116 enfants et adolescents hospitalisés en trois mois et demi avant le variant Delta, environ 26% ont été admis en soins intensifs, 6% ont été placés sous respirateur, et moins de 1% sont décédés.



Après l'arrivée du variant Delta, devenu majoritaire mi-juin aux USA, sur 164 hospitalisations recensées en un mois et demi, environ 23% ont été admis en soins intensifs, 10% placés sous respirateur, et moins de 2% sont décédés.



Les différences ne sont donc pas significatives statistiquement, selon la principale agence fédérale de santé publique aux États-Unis.