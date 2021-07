Le variant Delta à la fête dans les soirées privées

L’épidémie de coronavirus connaît un regain à La Réunion depuis maintenant près d’un mois. La troisième vague n’est jamais retombée et nous faisons face aujourd’hui au quatrième pic.



Le nombre de contaminations est reparti à la hausse et cela malgré une baisse du nombre de dépistages la semaine dernière. Le taux de positivité est donc à nouveau au niveau du seuil national de surveillance.



La circulation de covid continue de croître alors que le couvre-feu à 23 heures a été réinstauré en milieu de semaine dernière. Pour rappel, les autorités évoquent une durée de deux semaines pour pouvoir estimer les effets des mesures.



Mais La Réunion connaît depuis plusieurs mois un “haut plateau ” de contaminations duquel elle ne pourra sortir que via l’augmentation de la couverture vaccinale, a assuré le préfet de La Réunion qui n’exclut pas des mesures plus dures, comme le reconfinement.



Le variant Delta en cause, notamment



Il est 60% plus contagieux que la souche originale du coronavirus. Et il se propage donc à une vitesse importante à La Réunion. 38 cas avaient été recensés la semaine dernière. On en dénombre maintenant 231. Santé Publique France avait alerté avant la mi-juillet d'un risque de réévaluation rapidement à la hausse de la circulation de ce variant.



Les autorités précisent que des clusters ont été identifiés et les chaînes de transmissions trouvent leur origine dans les rassemblements familiaux et les regroupements liés aux nombreuses soirées privées qui sont organisées depuis le début des grandes vacances.



La préfecture rappelle l‘importance de continuer à respecter les gestes barrières et de se faire vacciner.