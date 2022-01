Santé Le vapotage déconseillé pour le sevrage tabagique

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a publié un avis pour demander aux professionnels de santé de ne plus conseiller le vapotage pour accompagner les patients dans leur démarche de sevrage tabagique. L'autorité sanitaire estime que l'on ne possède pas le recul nécessaire pour connaître le bénéfice-risque de la cigarette électronique.





"Ainsi, les professionnels de santé qui accompagnent un fumeur dans une démarche de sevrage tabagique se doivent d’utiliser des traitements médicamenteux ou non ayant prouvé leur efficacité", est-il précisé dans le texte. Cela fait notamment référence aux patchs et aux gommes à la nicotine, voire à l’acupuncture.



Protéger les jeunes



Le HCSP veut également maintenir les jeunes le plus éloignés possible des SEDEN. Il rappelle que l’initiation au tabac ou aux cigarettes électroniques est à retarder au maximum. C’est pourquoi le maintien de l’interdiction de vente aux mineurs est recommandé.



Cet avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique est une actualisation de sa position de février 2016. Lors de son avis de l’époque, l’organisme avait considéré que les cigarettes électroniques pouvaient "être considérées comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac".



