Le vaccin AstraZeneca ne devrait pas être proposé à Mayotte et à La Réunion

Le ministre de la Santé était l'invité de France Info ce mardi matin. Olivier Véran a estimé qu'en raison de la plus grande circulation du variant sud-africain dans certains territoires d'Outre-mer, la mise à disposition du vaccin AstraZeneca ne s'avèrerait pas judicieuse. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 12:49 | Lu 851 fois





En considérant cette nouvelle donnée, le ministère de la Santé va adapter sa stratégie vaccinale, promet Olivier Véran.



"Aujourd'hui, 99% des souches virales qui circulent en France métropolitaine ne correspondant pas au variant sud-africain. Donc il n'y a pas lieu de changer notre stratégie vaccinale. Et j'invite les Français à continuer de se protéger avec le Pfizer, le Moderna, lorsqu'ils ont 75 ans et plus. Où les soignants , les pompiers, les aides- à domicile de moins de 65 ans avec le Astrazeneca", affirme Olivier Véran.



"Nous réfléchissons à renforcer la protection des soignants par d'autres vaccins"



"Par contre, je porte un regard particulier sur la situation en Outre-mer, dans des territoires où on peut trouver davantage de variant sud-africain, cela peut éventuellement nous conduire à changer la stratégie pour protéger notamment les soignants qui exercent dans les hôpitaux. Je pense à Mayotte, j'y travaille avec mon homologue à l'Outre-mer Sébastien Lecornu", explique le ministre avant d'estimer que le vaccin Astrazeneca n'est sans doute plus à envisager dans les territoires où le variant-sud africain prend le pas sur le souche initiale du Covid-19.



