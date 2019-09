Le typhon FAXAI menace sérieusement Tokyo et sa région avec un passage au plus près prévu dans 8 à 10 heures

2019 SEPTEMBRE 08 14h30 REUNION



NB: voir la vidéo en bas de page avec animations sat, cartes de trajectoires et commentaires sur FAXAI



Le typhon FAXAI qui a été classé en catégorie 4 est à présent classé en catégorie 3 avec des rafales maximales près de l'oeil en mer estimées à 250km/h. Cela le classe en cyclone intense.



A 10h/Réunion l'oeil se trouvait à 300km au Sud Sud-Ouest de Tokyo.

Le typhon ( = cyclone en Asie) se déplaçait vers le Nord Nord-Ouest à la vitesse de 30km/h.



Au cours des prochaines heures FAXAI va rapidement se rapprocher de Yokosuka et de Tokyo. Il devrait passer au plus près de ces deux mégapoles en soirée pour nous avec des rafales potentielles de 200km/h et même un peu plus très près du centre.



FAXAI est un cyclone dangereux surtout pour des zones aussi urbanisées et sur-peuplées. D'autant qu'au Japon il n'existe aucune obligation de se calfeutrer chez soi...



Roman Belin un réunionnais vivant à Tokyo depuis plusieurs années me signalait il y a moins de 45minutes que les conditions sont encore assez calmes.



Il faut savoir que FAXAI est très compacte et que les pluies et vents cycloniques sont bien concentrés dans un périmètre réduit autour de l'oeil.



Roman craignait que la population locale ne prenne pas assez au sérieux ce typhon alors qu'elle a l'habitude de faire face sans trop de problèmes presque chaque année aux typhons.



La météo japonaise et les autorités redoublent d'efforts sur tous les médias pour que la population se prépare au mieux.



Je suis branché sur la télé japonaise en Anglais: NHK World TV. Le typhon fait la Une de l'actualité toutes les heures.



La météo précise que le risque représenté par la marée de tempête est réel et est peut-être plus important que pour les épisodes cyclonique précédents.



De nombreuses lignes ferroviaires et aériennes sont annulées mais pas toutes et loin de là.



Comme je vous l'avais déjà précisé il y a quelques semaines l'activité économique ne s'arrête pas au Japon et encore moins dans l'immense mégapole de Tokyo. Typhon ou pas... et ce même si le centre du typhon devrait passer en fin de nuit heure locale.



Inutile de dire que si les gens respectent les consignes et restent à l'abri chez eux ils ne risquent rien. Les habitations japonaises peuvent résister aux vents les plus puissants.



En revanche si certains se précipitent dehors pour admirer le spectacle ou pour vaquer à leurs occupations habituelles comme si de rien n'était on peut craindre le pire...



