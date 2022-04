Courrier des lecteurs Le tsunami... bleu marine, au second tour

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 09:22

La Réunion versatile.... tantôt rouge tantôt bleue.



Dans tous les cas de figure, les Maires, élus nationaux, soutiens économiques, culturels ou sportifs, dans leur grande majorité, désavoués par l'opinion publique ! Un monde de décideurs, déconnecté des attentes et des ressentis du peuple.. Un capital confiance entamé...et la moralité politique mise en doute. Le bal des hypocrites boudé par les Réunionnais. Rien ne va plus.... Une élection qui tourne au scame! Par extrapolation, le scrutin d'hier semble avoir connu un scame. Pour faire simple et le terme est bien connu dans le monde du business en ligne, c'est lorsqu'une opération tourne à l'arnaque. Lorsqu'un business scame, les adhérents volontaires restent sur le carreau...

Les Russes sont spécialisés dans les affaires qui scament... là, c'est un Français qui s'est hissé à leur hauteur.. Dans le scame d'hier comme permet la démocratie, ce sont les Français les plus déshérités qui entrent dans la galère à venir... déjà mis à mal, leur situation va s'aggraver car le fond de caisse est réduit à néant. Galériens 5ans galériens 10 ans.



Les barons de la macronie et les élus qui se sont ouvertement engagés pour le CEO auront à répondre de leur soutien devant les électeurs.

La suite est à venir.. Nou largue pa rien !