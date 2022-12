La grande Une Le troisième but argentin n'aurait pas dû être accordé, voilà la raison !

Au grand désespoir des Français, la finale de la Coupe du monde ne risque pas d’être rejouée mais cette certitude n'empêche pas de "refaire le match", selon la formule devenue célèbre d'Eugène Saccomano. De nombreux passionnés de foot ont remarqué un détail sur le troisième but argentin et il est incontestable par l'image. Mais... Par LG - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 17:36

Ousmane Dembelé a-t-il touché Angel Di Maria avant qu'il ne tombe dans la surface de réparation française à la 21ème minute ? Les remplaçants argentins ont-ils pénétré sur la pelouse avant que le troisième but ne soit marqué et, enfin, Lionel Messi faisait-il action de jeu avant son troisième but ? Les Français, après s’être résignés pendant les 70 premières minutes de la finale de la Coupe du monde à être battus par l’Argentine, ont retrouvé du mordant au point d’envisager gagner cette finale.

Dès la fin de la séance des tirs aux but fatale à nos Bleus, les passionnés de foot ont "refait le match" lors de la troisième mi-temps et y ont trouvé de quoi alimenter la discussion…



Arrêt sur image à l’appui concernant le troisième but argentin, on y voit deux remplaçants de l’Albiceleste pénétrer sur la pelouse. Si ce pas de trop paraît dérisoire, il contrevient à une loi du football.



La loi 3 alinéa 9 des lois du football stipule que : « Si, après qu'un but est marqué, l'arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu'une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été marqué : l'arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était : un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l'équipe qui a marqué le but ; le jeu doit reprendre par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne supplémentaire. »



Alors ? On rejoue le match dans 3 jours ?...



Mais avant que n’arrive ce troisième but, c’est aussi la position du génie Lionel Messi qui titille le supporter français. Messi faisait-il action de jeu ? L'arbitre de ligne et l'arbitre central n'y ont rien trouvé à redire. Encore une fameuse "interprétation" de l'arbitre qui amène à des discussions sans fin au moment de sécher nos larmes.



Enfin, comme si la peine des joueurs et supporters français n’était pas assez grande au rayon des "injustices", les nombreux ralentis sur le penalty accordé à Angel Di Maria à la 21ème minute laissent planer de gros doutes sur le fait que l’attaquant argentin ait été touché par Ousmane Dembélé. A aucun moment les arbitres vidéo n'ont proposé à l'arbitre central de venir revoir l'action sur l'écran. Cette action de jeu ne manquera pas d’alimenter les discussions pour l’éternité, un peu comme France - RFA de 1982. Et si c’était aussi pour ça qu’on aime le football !