Le tribunal oblige un maire à rouvrir ses écoles maternelles

Ce jugement du tribunal administratif résonne encore un peu plus à La Réunion où deux tiers des maires ont décidé de ne pas ouvrir leurs écoles le 18 mai dernier.



Le tribunal administratif de Montreuil considère que la ville de Bobigny (Seine-Saint-Denis) n'a établi "aucune circonstance sanitaire particulière" qui impose la non-réouverture des écoles.



De ce fait, le juge administratif a estimé que "l'arrêté du maire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'instruction", détaille une ordonnance rendue publique ce vendredi suite à un référé.



Le tribunal administratif de Montreuil avait été saisi d’une demande d’injonction à la commune d’ouvrir les grandes sections des écoles maternelles.



"L’étendue de la compétence des maires a été fixée par la jurisprudence. Le maire doit contribuer à la bonne application, sur son territoire, des mesures sanitaires décidées par l’Etat. Mais il ne peut prendre des dispositions destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire différentes de celles décidées par l’Etat, sauf si des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à la condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat", détaille le jugement du tribunal.