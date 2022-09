Communiqué Le tribunal de Saint-Pierre accueille la Nuit du droit le 4 octobre

La 4e édition de la nuit du droit se déroulera mardi 4 octobre au Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre. L’objectif est de faire découvrir le fonctionnement de la justice aux citoyens et pourquoi pas susciter des vocations. Plusieurs ateliers seront organisés par les professionnels de la justice et le traditionnel concours d’éloquence clôturera les débats. Par GD - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 16:42

Le communiqué:



La Nuit du Droit revient cette année pour une 5ème édition au niveau national et pour sa 4ème édition à La Réunion.

Cette manifestation a pour objectif de faire mieux connaître le droit, ses principes, ses métiers et les institutions qui les incarnent à travers des événements aptes à sensibiliser tous les publics.

La Nuit du Droit : pour apprendre, s’informer découvrir, s’étonner, admirer et peut-être faire naître des vocations !



Cette année encore, La Réunion se mobilise afin de participer à cet événement national. Forte des précédentes éditions qui ont connu un très beau succès auprès des professionnels du droit, des étudiants et du grand public, La Réunion souhaite faire de cette manifestation une belle occasion d’échanges et de révélation de talents et de vocations.



Cette manifestation se déroulera le mardi 4 octobre 2022, de 15 heures à 19 heures, au Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre.



L’organisation de cet évènement est le fruit de la collaboration de différents partenaires :

- L’Université de La Réunion (Faculté de Droit et d’Economie, CRJ, LCF) ;

- La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, les Tribunaux Judiciaires de Saint-Pierre et de Saint-Denis et le Conseil départemental pour l’Accès au Droit de La Réunion ;

- Les barreaux de Saint-Pierre et de Saint-Denis de La Réunion ;

- La Police et la Gendarmerie ;

- Les Directions départementales de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- La Chambre régionale des comptes ;

- Les Chambres départementales des notaires et des commissaires de justice ;

- La Justice restaurative.



Pour animer cette édition 2022, 4 moments forts sont organisés : Une conférence débat sur le thème Droit et Justice en contexte à partir de 15H en salle 1. Cette conférence est une occasion d’échanges entre professionnels et justiciables / citoyens. L’enjeu est d’actualiser ensemble un diagnostic sur la question de l’accès au droit et à la justice à La Réunion. Le succès de cette rencontre repose surtout sur la collaboration des professionnels du droit et celle du grand public intéressé. Il s’agira notamment d’aborder les défis particuliers de notre territoire, défis que doivent relever les acteurs du droit et les citoyens notamment les justiciables (insécurité situationnelle du fait de la solennité des institutions, difficulté d’identification des acteurs, obstacle de l’éloignement des institutions, difficultés de communication en raison de la problématique du langage technique (termes juridiques spécialisés) mais également de problématiques linguistiques / langagières et culturelles), de partager un bilan des initiatives d’ores et déjà engagées à La Réunion en réfléchissant ensemble aux critères d’évaluation des initiatives déployées. Cet échange pourrait également être l’occasion d’envisager des pistes de collaboration pour l'avenir à partir du recensement des attentes. Des stands de présentation des tenues des acteurs du droit et des métiers du droit seront proposés aux étudiants et au public présent (avocats, commissaires de justice, notaires, magistrats judiciaires et financiers, greffiers, policiers, gendarmes, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, justice restaurative...) dans la salle des pas perdus à partir de 15H. Des ateliers scènes de crimes seront organisées par la Police et la Gendarmerie (17H-18H et 18H-19H). Ces 4 ateliers permettront à des professionnels (policiers, gendarmes, juge d’instruction, procureur) de sensibiliser 80 étudiants en droit à leur activité. et enfin, l’incontournable Concours d’éloquence.Le thème national cette année est « Le Droit contre la guerre ». Les étudiants en droit de la Licence au Master ont été sollicités pour un concours de plaidoiries. Ils ont envoyé une vidéo de 5 minutes avec leur prestation au jury du concours. Les lauréats de chaque niveau d’études sont invités à venir plaider en direct le soir de La Nuit Du Droit à partir de 17H en salle 1. Ils recevront leurs prix. Les sujets :

1ère année de Licence en droit : Existe-t-il un droit à la paix ?

2ème année de Licence en droit : Le droit, une arme de guerre ?

3ème année de Licence en droit : Le droit enterre-t-il la hache de guerre ? 1ère année de Master : Le Droit est-il en guerre ?

2ème année de Master : La guerre des droits ?



Le jury :

Justice :

Mme Emmanuelle WACONGNE, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; M. Bertrand PAGES, Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion ;

Mme Véronique DENIZOT, Procureure de la République, Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;

Mme Caroline CALBO, Procureure de la République, Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion ;



Barreau :

- Maître Laurent PAYEN, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Saint-Denis de La Réunion ;

- Maître Séverine FERRANTE, Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de Saint-Pierre de La Réunion ;



Université :

- M Pascal PUIG, Professeur agrégé de droit privé, Université de La Réunion ;

- M Jean-Baptiste SEUBE, Pr agrégé de droit privé, Université de La Réunion ;

- M Faneva RAKOTONDRAHASO, Vice-doyen Droit de la Faculté de Droit et d’Economie, Université

de La Réunion ;

- Mme Cathy POMART, MCF HDR en droit privé, Université de La Réunion.



Les plaidoiries des lauréats devant le jury seront filmées et diffusées ensuite sur la chaîne Youtube grâce à la Direction des usages du numérique de l’Université de La Réunion.



À propos de La Nuit du Droit :

En 2017, Monsieur Laurent FABIUS, président du Conseil Constitutionnel a souhaité que l’ensemble du territoire national puisse célébrer le Droit à la date d’anniversaire d’un écrit fondamental, la Constitution du 4 octobre 1958. L’objectif de cet évènement est de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions et ses métiers aux concitoyens. Ce domaine fait partie intégrante de nos vies mais est peu connu de tous.

