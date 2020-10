Justice Le tribunal administratif valide l'élection de Joé Bédier

"Un cinglant désaveu pour JMV et le rapporteur !". C'est par ces mots que le maire de Saint-André, Joé Bédier, a qualifié le jugement du tribunal administratif, qui a rejeté le recours de Jean-Marie Virapoullé demandant l'annulation de l'élection du 4 juillet dernier. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 07:33 | Lu 1394 fois



Une accusation qui n'a pas convaincu le tribunal administratif, qui dans son jugement, a confirmé la légalité de l'élection qui s'est tenue en juillet dernier au gymnase Nicol Ledormeur. "Toutefois, aucun texte ne définit les modalités de cette élection, il appartient donc au juge de l'élection de vérifier que les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permanent la libre expression des votes", relève le tribunal administratif dans ses conclusions.



"Si la stratégie était d'entacher et de polluer mon début de mandat c'est raté. Le tribunal lui rappelle l'unanimité du vote des conseillers lors de l'élection du maire. Et l'égratigne au passage sur son absence et celle de ses colistiers lors de l'élection du maire...", a commenté Joé Bédier dans la soirée.

