Le tribunal administratif rejette le référé d'OPR visant à suspendre l'interdiction de baignade

Le tribunal administratif a rejeté ce mardi le référé-liberté déposé la semaine dernière par l’association Océan Prévention Réunion et trois commerçants. Ces derniers demandaient la suspension de l’arrêté préfectoral "provisoire" interdisant la baignade et les activités nautiques depuis 2013, estimant que ledit arrêté portait notamment atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté de commerce et d'industrie."6 ans après cet arrêté, la situation n'a pas changé, et ce malgré l'interdiction, comme le démontrent les deux attaques de requin mortelles en début d'année", notait Jean-François Nativel le 3 juillet dernier, alors que le tribunal examinait la requête . À cette solution, le président d'OPR préfère l'autorisation de la pêche des squales dans la"Suspendre cet arrêté, c’est exposer les Réunionnais au risque requin", rétorquait de son côté le représentant du préfet de La Réunion, ajoutent : "ce n'est pas la seule mesure prise (...) il y a aussi les prélèvements".