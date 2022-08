A la Une . Le tribunal administratif oblige Juliana M’Doihoma à fournir un local à l’opposition

L’opposant Cyrille Hamilcaro a déposé un recours au tribunal administratif contre la maire de Saint-Louis qui n’a toujours pas donné de local à l’opposition municipale. Le tribunal administratif a donné 3 mois à l’édile afin de se conformer à la loi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 11:07

C’est en juillet dernier qu’a été jugé le recours de Cyrille Hamilcaro contre la majorité municipale de Saint-Louis. L’ancien maire reprochait à Juliana M’Doihoma de ne pas fournir un local à l’opposition comme le prévoit la loi.



"L’élection du maire a eu lieu en juillet (2020). En septembre, j’écris à Juliana M’Doihoma conformément à la loi pour indiquer que nous constituons un groupe d’opposition et qu’à ce titre, nous sollicitons un local pour le groupe d’opposition. Elle ne me répond pas. Je la relance plusieurs fois. En conseil municipal, elle dit qu’elle n’a pas de bureau à me donner. Je relance et j’attends", explique Cyrille Hamilcaro. Las, il finit par saisir la justice.





"Deux jours avant la décision du tribunal, soit un an et demi après, elle fournit un mémoire par le biais de son avocat. D’une part, les délais sont dépassés, et d’autre part, elle ne répond pas à la question. Donc le tribunal intime à Mme M’Doihoma de mettre un local à ma disposition sous 3 mois", ajoute-t-il.



Le compte à rebours est donc lancé et l’opposant prévient qu’il ne cédera pas. "Si au-delà de ces 3 mois il ne se passe toujours rien, je ressaisirais le tribunal administratif pour imposer une astreinte journalière si elle n’a pas donné ce local", prévient l’ancien maire.



Ce dernier dénonce le comportement de sa rivale politique qui "a estimé qu’elle pouvait ne pas répondre au tribunal administratif qui lui a quand même intimé l’ordre. C’est quand même rare que le tribunal intime à une partie de donner une réponse", conclut-il.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur