Le tri en pied d'immeuble: Pose de la 100e borne enterrée à Ste-Suzanne

Concernant la Résidence les flamboyants, 7 bornes enterrées ont déjà été installées, avec une mise en service attendue pour ce jeudi 7 décembre.



Ces nouveaux équipements rejoignent le parc de bornes enterrées de la Cinor qui se porte donc à 100 -dont 10 sur Sainte-Suzanne. Ils remplaceront à terme le système de collecte via les bacs jaunes et gris.



“Le dispositif vise à redonner un sens au geste de tri rendu par ce dispositif moins contraignant en immeuble. Nous avons veillé bien sûr à ce que les agents de proximité de la Semader et ceux de la Cinor mènent des actions de sensibilisation et d'explication. L'accueil a été plutôt positif", explique Josette Ogire, vice-présidente de la Cinor et Présidente de la commission environnement.



Actions de sensibilisation auprès des habitants



Ainsi, la Cinor a réalisé des rencontres auprès des habitants visant à informer sur le tri, des conseils pour la gestion des encombrants et DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), ainsi que des animations sous forme de jeux.



Pour sa part, la Semader a mené des actions de plantation pour les locataires intéressés et s'est fait facilitatrice pour le partage d'informations visant à l’entretien du logement et ce avec des outils de communications dédiés.



Les deux partenaires ont également associé ASSURCO pour les conseils et démarches à effectuer par les locataires en cas de dégâts dans les logements, le SDIS pour la sensibilisation au risque incendie du parking en sous-sol, de même que le gestionnaire du chauffe-eau solaire pour une action de sensibilisation à la maîtrise d’énergie dans le cadre des utilisations au quotidien.



Le tri à la hausse



La mise en place des bornes enterrées en pied d'immeuble par la Cinor participe à la stratégie de reconquête du territoire en faveur du tri sélectif. Les premiers résultats sont encourageants.



La Cinor a en effet fait le constat d'un taux de captation des déchets secs recyclables et du verre non négligeable, sur des résidences où le tri des déchets n’était guère encouragé.



Sur l’année 2016, plus de 245.70 tonnes de déchets ménagers ont été collectées sur les 40 bornes installées sur notre territoire, dont 226.40 tonnes d’ordures ménagères (OMR) et 19.46 tonnes de déchets recyclables. Soit 211.26 kg/hab.



On relève ainsi que la performance de tri augmente régulièrement (+ 2.83% l’an dernier) : 16.73 kg/hab en 2016 contre de 12.11 kg/hab en 2014.



Et si on trie mieux c'est aussi, au delà d'une prise de conscience des administrés, parce la mise en service de ces bornes a été précédée d'un important travail de médiation par nos ambassadeurs de tri, en porte à porte.



Chaque locataire est (ou a été) ainsi sensibilisé à l'intérêt d'utilisation de ces équipements.



Autre avantage de ce nouveau dispositif de gestion des déchets: son coût. Le recours à ce type d’équipement de collecte en apport volontaire se révèle en effet même moins onéreux que le service classique de collecte en porte à porte.



En 2015, en coût complet, la tonne collectée en borne enterrée revient à la collectivité à 322 €au lieu de 324 € pour la tonne collectée en porte à porte par benne-tasseuse.