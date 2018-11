Le trésorier de la Ligue de foot pose sa démission

Des dissensions traversent depuis quelques semaines la gouvernance de la Ligue réunionnaise de football. Son trésorier, Daniel Rouvière, a mis sur la table sa démission.



L'intéressé nous confirme l'information. Il semble être pris en grippe par une partie du comité directeur de la Ligue réunionnaise de football. Le trésorier a donc mis en balance sa démission mais celle-ci n’est pas officialisée pour l’instant. Voilà cinq mandats que Daniel Rouvière est engagé au sein de la Ligue aux côtés d’Yves Ethève. Le trésorier livre ses impressions sans détour : "certains ont visiblement fait savoir que je n’avais plus rien à faire dans la maison", affirme-t-il, en désignant sans nommer qui que ce soit, certains membres du comité directeur de la Ligue. Ils sont 20 en tout au sein de ce comité qui pilote l’association sportive au plus de 30.000 licenciés.



Un élément pourrait lui faire changer d’avis : la confiance renouvelée de la part du président Yves Ethève. "Je reviendrai à sa demande", nous avoue Daniel Rouvière qui, à 70 ans, estime "avoir fait ses preuves au sein de la LRF".



"Ma démission est dans l’attente d’officialisation. J’attends de me reposer un peu au moins jusqu’à la fin de l’année civile", évoque le trésorier en vacance de poste. Daniel Rouvière tient à préciser que sa décision de se mettre en retrait "n’a rien à voir avec le président. Je suis fidèle au président Ethève", insiste-t-il.



"J’espère que la situation se calmera pour au moins quitter mon mandat normalement et pas partir comme ça, en milieu de mandat. Si je gène, il vaut mieux que je me retire, j’ai passé l’âge de la confrontation, ça fait dix ans que je suis à la retraite", avoue-t-il, lasse des coups de griffe de quelques membres du comité.