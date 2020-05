National Le très puissant cyclone Amphan dévaste l’Inde et le Bangladesh Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 21 Mai 2020 à 17:26 | Lu 564 fois

Le passage du cyclone Amphan a dévasté les zones côtières de l'Inde et du Bengladesh, près de Calcutta. Le bilan fait état d'au moins 84 morts.



Un raz-de-marée a inondé des centaines de villages côtiers. Des arbres ont été arrachés, des infrastructures sont désormais inutilisables, et de nombreuses cultures sont perdues.



Amphan avait atteint la catégorie 4 sur 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson ce lundi, avec des vents de 200 à 240 km/h.



C'est le système le plus puissant qu'a connu la région depuis 20 ans (en 1999, un cyclone avait entraîné la mort de 10 000 personnes dans l’Etat indien de l’Odisha).



🇮🇳 Inde : 🌀 De puissants vents balayent la côte du Bengale-Occidental #CycloneAmphan pic.twitter.com/6HXEjOSlHv

— Alexandre L_B (@alex_le_bars) May 20, 2020

#CycloneAmphan's fury in Kolkata and parts of Bengal



A compilation of footage from various sources of the devastation unleashed by #Amphan



Watch 👇 pic.twitter.com/uDKKX1IRCp

— The Times Of India (@timesofindia) May 21, 2020







Publicité Publicité