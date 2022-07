Le travail, le tout de l’homme ? La question de sa juste place

Lors de son entretien télévisé accordé à Anne-Claire Coudray et Caroline Roux, à l’occasion de la Fête nationale, le jeudi 14 juillet 2022, le président de la République a annoncé vouloir qu’une réforme du travail voie le jour à la rentrée parlementaire de septembre. « Au retour de l'été, après discussion avec les partenaires sociaux, le gouvernement aura à soumettre un texte », a-t-il précisé. L’objectif affiché est le plein emploi à la fin du quinquennat, soit un taux de chômage à 5 %, contre 7,1 % au premier trimestre 2022 : « Le cœur de la bataille que je veux mener ces prochaines années, c’est le plein-emploi ». Et ce, avec deux volets :



-une nouvelle réforme de l’assurance chômage en durcissant davantage les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi – « Il n'y a pas un endroit aujourd'hui en France où on ne me dise pas : j'ai besoin de [main d'œuvre] », a-t-il justifié ;



- la création de France Travail – faire travailler ensemble Pôle emploi et ses antennes locales, les missions locales, les écoles de la deuxième chance, les gestionnaires du RSA, CAP Emploi (pour les personnes en situation de handicap), collectivités locales.



Sur la réforme des retraites, « nous devons travailler plus et plus longtemps, il n'y a pas de doute », a déclaré Emmanuel Macron, tout en ajoutant que « la solidarité nationale, c’est ceux qui bossent qui la payent. Une nation, c’est un tout organique. Je le dis, il n’y a pas de modèle social s’il n’y a pas de travail pour le financer ». Cela, selon lui, peut passer par un report de l’âge légal – le passage à 65 ans ne se ferait pas sous son quinquennat, a-t-il précisé –, mais aussi par une augmentation du nombre de trimestres nécessaire à une retraite à taux plein, une nouveauté dans la bouche du président. Il espère la voir appliquer en juin 2023, c’est-à-dire très rapidement ! Toujours dans la même logique de la valorisation, il propose également la réforme du RSA et une réforme du lycée professionnel.



Le travail, la base de la cité



Quoi de plus normal pour un chef d’État que de viser le plein emploi lorsqu’on sait que notre modèle social est basé là-dessus. C’est un objectif – un taux de chômage un peu inférieur à 5 %, estiment les économistes – toujours recherché et toujours difficile à atteindre. Ce niveau n’a jamais été atteint depuis le deuxième trimestre de l’année 1979 et reste un souvenir associé à la période de forte expansion des Trente Glorieuses (1945-1975). Le président Macron le croit possible : « On a réussi à baisser de 2 points (de 9,6 à 7,4 % pendant ce mandat) le chômage. On peut le faire. Il faut continuer à investir pour relocaliser (...) et ainsi embaucher pour réduire le chômage » (sur BFM/TV, 11/04/2022). Nous ne pouvons que lui souhaiter plein succès, car le travail est essentiel à l’efficacité économique et à la construction de la cohésion sociale. Il est, en outre, ce qui relie les humains entre eux, tout en les liant à la nature. Bref, la base de la cité. Nous souhaitons que le chef de l’Etat poursuive le même objectif pour les citoyens des départements et régions d’outre-mer où le taux de chômage moyen dépasse 25 % et est pour les moins de 25 ans proche de 50 %. À tout le moins, la même détermination pour faire baisser drastiquement le chômage dans ces territoires.



Dans le monde où nous vivons et où l’argent joue un rôle indispensable, tout individu a besoin d’un travail rémunéré pour se projeter dans l’avenir, pour subvenir à ses besoins, ceux de sa famille et assurer l’éducation de ses enfants. Et un travail, autant que possible qui fasse sens, qui soit une aide et non un obstacle à son épanouissement. C’est dire que la valorisation du travail ne doit pas se faire à n’importe quel prix. Elle ne doit pas se faire par toujours plus de flexibilité, de précarité, de contrôle/sanction, de travail mal payé et de mal-être au travail… C’est la tendance suivie depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, 3,7 millions de personnes occupent un emploi précaire en France, soit 13,7 % de l’emploi total, principalement des CDD, mais aussi des intérimaires, des contrats aidés…Les 15-29 ans forment à eux seuls la moitié des précaires.



La réforme, pas à n’importe quel prix



Par ailleurs, le nombre des travailleurs des plateformes, ces nouveaux salariés déguisés, ne cesse d’augmenter. Le nombre de personnes dans l’UE qui travaillent par l’intermédiaire de plateformes est évalué à plus de 28 millions et elles seraient 43 millions à l’horizon 2025 (rapport de la Commission européenne de 9 décembre 2021). Selon la Commission européenne, 55% de ces travailleurs gagnent moins que le salaire horaire net du pays dans lequel ils travaillent et, en moyenne, ils consacrent 8,9 d’heures par semaine à des tâches non rémunérées, pour 12,6 d’heures de tâches rémunérées (dans Vie Publique, 20/12/2021). Pour Alain Supiot, juriste et spécialiste du droit du travail, « derrière la propagande vantant la liberté supposée d’“auto-entrepreneurs”, c’est en effet la structure juridique du servage qui ressurgit avec le travail sous plateforme » (le journal L’Humanité, 27-29 mai 2022).



Nous savons que le gouvernement envisage à la prochaine rentrée parlementaire, en septembre, de durcir encore les conditions d’indemnisation du chômage. Or, la dernière réforme de l’assurance-chômage de 2019 – obligation aux chômeurs de justifier d’au moins six mois de travail (au moins 130 jours ou 910 heures) au cours des 24 derniers mois (auparavant 4 mois au cours des 28 derniers mois) – pose déjà un gros problème aux saisonniers des usines sucrières de la Réunion, compte tenu des aléas de la date d’ouverture de la campagne sucrière. Cette année, les saisonniers sont d’ores et déjà certains de ne pas atteindre ces minima. Si aucune dérogation n’est prise, ils seront privés d’indemnité chômage au terme de la campagne, faute d’heures suffisantes (le journal Le Quotidien, 23/07/2022). Nous avons affaire ici, non pas à des fainéants, mais à des conducteurs de pont roulant, chauffeurs de pelle, cuiseurs, turbineurs et autres ouvriers qualifiés.



Avec les nouvelles réformes qui fragilisent l’accès à l’indemnisation du chômage et l’abaissement du niveau d’indemnisation, nous nous acheminons vers la mise en danger d’une large partie des chômeurs. Quant à l’obligation d’activité pour les allocataires du RSA, elle pose, selon Martin Hirsch (à l’initiative de cette allocation) plus de problèmes qu’elle n’en résout (le journal Le Monde, 01/04/2022). Ne parlons pas de la situation des seniors privés d’emploi qui vivent leur âge très douloureusement. Sur les quelques 112 000 inscrits au Pôle emploi, six sur dix affichent plus d’un an au chômage, dont un tiers plus du double (Alain Ruello, Les Echos, 25/01/2022).



Le sens et la valeur du travail



Cette réforme du travail, que le gouvernement souhaite voir se réaliser rapidement, arrive au moment où le monde du travail connaît depuis quelques décennies de profondes mutations. Pour le sociologue François Dubet, ces mutations du travail en cours – révolution numérique, changement des modes d’organisation et de management, nouvelles régulations collectives, etc – invitent fortement à s’interroger sur le sens et la valeur du travail dans nos vies. Dans l’introduction d’un ouvrage intitulé Les Mutations du travail (La Découverte, 2019), François Dubet affirme sous forme de conclusion : « On n’attend pas seulement du travail qu’il apporte des revenus et qu’il insère dans les liens sociaux, on attend de lui qu’il permette à chacun de se réaliser, de s’épanouir, de ne pas perdre sa vie à la gagner. » En effet, si le travail est élément essentiel dans la construction de notre identité et dans le maintien de la cohésion sociale, il n’est pas le tout de notre existence et de l’existence collective. Il est urgent de remettre le travail à sa juste place.



Reynolds MICHEL