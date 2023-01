Le transport aérien, outil de développement des Outre-mer 

Les compagnies aériennes doivent donner une image d'entreprises suffisamment solides pour ne pas avoir à faire appel aux deniers publics... Ne devrions-nous pas cesser de voir ces compagnies comme de simples transporteurs mais plutôt comme des outils au service du développement économique, social et territorial des Outre-mer ?



Le secteur aérien doit générer davantage des activités économiques connexes, porteuses d’images fortes pour la destination Outre-mer. Un outil de promotion sociale et culturelle.



Dans les Outre-mer, quel autre mode de transport utilisé que l'aérien pour réunir rapidement des familles souvent éclatées sur la métropole et d'autres territoires ultramarins ? Le TA est un outil de développement essentiel à la survie des territoires ultramarins.



Ainsi, il paraît pleinement justifié que le transport aérien dans les régions périphériques enclavées soit soutenu par le biais de la subvention publique au titre d'aménagement du territoire et de réduction des inégalités territoriales. la France compte le plus grand nombre de compagnies aériennes immatriculées sous son pavillon en Europe. Ne devrions-nous pas alors disposer d'une véritable politique du transport aérien plutôt qu'une vision à très court terme octroyant des aides et prêts au coup par coup sans véritable vision équilibrée du territoire, économiquement soutenable et socialement responsable ?



A quand un Organisme National de références du transport aérien regroupant l'ensemble des compagnies aériennes françaises pour déterminer et mettre enfin en place, une politique d'aménagement du territorial, d'équité sociale et d'équilibre économique entre toutes ces compagnies aériennes ?



La continuité territoriale anime depuis plusieurs années un débat politique qui voudrait trouver les moyens de renforcer la cohésion entre l’Hexagone et ses territoires ultra-périphériques.



Selon quel modèle d’intégration spatiale s’effectue la mise en relation des Français Réunionnais à leur métropole ? Quel bilan peut-on actuellement dresser de la desserte aérienne vers la Métropole ? Comment concilier les intérêts de la clientèle et ceux des compagnies, autrement dit, comment les transporteurs aériens répondent-ils aux nécessités d’un désenclavement compétitif et de qualité sans pour autant remettre en cause leur équilibre financier sur ces liaisons ?



Le transport aérien devra relever de nombreux défis avec non seulement une recomposition des flux de passagers et de leur typologie, mais aussi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Des enjeux qui peuvent être particulièrement impactant pour nos régions d'Outre-mer qui risquent de devenir les grandes oubliées des mutations à venir .



Et dans ce paysage que devient notre compagnie régionale Air Austral ? . La Commission Européenne vient d’annoncer ce jeudi 5 janvier 2023 une aide française à la restructuration de 119,3 millions d’euros en faveur d’Air Austral. L'institution indique également l'octroi d'une compensation des dommages subis à la suite de la pandémie du coronavirus à hauteur de 17,5 millions d’euros….

Le groupe Deleflie va être donc à la baguette avec la Sematra et les nouveaux actionnaires ! Les personnels de UU respirent et La Présidente de Région est contente « grande fierté » mais qui va piloter Air Austral demain (qui sera le vrai PILOTE) . Spécialiste dans le médical nous verrons comment va évoluer la nouvelle direction et l’impact du groupe Deleflie dans le futur conseil d’administration ! Quelle sera la nouvelle stratégie, la vision, le nouveau modèle et l’engagement formel auprès de la clientèle et des salariés ? Si on ne change pas vraiment en profondeur cette entreprise et si la structuration est insuffisante, on se donnera rdv en 2024 et on fera les comptes, encore une fois . Le plus dure commence ! La Sematra a voulu que UU reste piloter depuis la Réunion ! A-t-on les moyens de nos ambitions et avons nous les capacités sur du long terme avec un contexte difficile ?



L’année 2023 n’annonce délicate avec une instabilité économique et sociale grandissante. Il va falloir apprendre à manager l’incertitude et se remettre en question régulièrement . Air Austral sera t-elle armée pour affronter les futures tempêtes !! Je l’espère. Si on ne change pas de modèle aérien, fait les bons choix et ne revoit pas la masse salariale et surtout le niveau des gros salaires, UU replongera !



Sur le plan Technique, il faudra se pencher rapidement sur les remplacements des B 777 qui arriveront en fin de potentiel dans un peu plus de 2 ans ! L’avenir de UU passe à mon sens par l’achat d’Airbus ( A350 ou A330 nouvelle génération…) Un nouveau chapitre commence et je suis convaincu qu’après ces moments de joie et de satisfaction, des interrogations interviendront voir des pleurs pour certains des personnels ! L’avenir nous le dira. Bon vent ! Pour l’instant le vent est porteur mais jusqu’à quand …