Le traitement des déchets, nouveau cheval de bataille de la CINOR

"Les grands projets de 2017 vont continuer à s’épanouir en 2018 et contribuer encore et toujours au développement de notre territoire". Après le téléphérique dont les travaux vont débuter en 2018, le projet du nouveau port de Sainte-Marie pour 15 millions d'euros ou encore la mise en place de la Cité des Dirigeants , le prochain grand chantier de la CINOR pour les mois à venir concernera la problématique du traitement des déchets. Pour le président de l'intercommunalité du nord de l'île, Gérald Maillot, qui accueillait la presse ce vendredi pour ses traditionnels vœux, "la CINOR se doit plus que jamais d’être garante d’une gestion raisonnée des ressources", en limitant notamment "les impacts négatifs que la croissance démographique peut avoir sur l’environnement".Un deal à plus de 242 millions d'euros sur 15 ans, qui permettra à l'horizon 2019 une baisse de près de 70% des volumes des déchets, passant ainsi de plus de 140 000 tonnes traités par an à moins de 40 000."Ce contrat que nous venons de signer permettra de construire une usine et de traiter les déchets à partir du tri, du compost et la fabrication de combustibles solides de récupération qui servira à produire de l'énergie", explique Gérald Maillot, qui souhaite mettre fin au tout enfouissement avec cette nouvelle usine.Pour installer la nouvelle usine, "sur une superficie de 15 hectares", plusieurs pistes sont actuellement étudiées poursuit le président Maillot, "pour enfouir pour les 20 à 30 ans à venir".