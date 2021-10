Le train, le café, le tabac...bientôt la canne

Malgré le COVID, on croise actuellement sur nos routes, des tracteurs et des camions aux remorques chargées de cannes, ce qui nous rappelle qu’on est bien en pleine campagne sucrière.

Mais cette image risque de disparaître, car le comité de transformation agricole doit rendre son rapport cette année sur l’avenir de la canne à La Réunion.



Certes je ne suis pas un érudit de la canne à sucre, cependant, je suis persuadé que la supprimer serait une erreur avec des conséquences catastrophiques.



Hélas, le lobby de l’immobilier manœuvre depuis des années, pour nous faire croire que la canne n’a plus d’avenir et qu’on doit la remplacer par diverses cultures pour arriver à l’autonomie alimentaire.

Or depuis le temps qu’on nous en parle, on a bien compris les réticences des agriculteurs, justifiées en partie par la quantité de produits d’importations qui inondent les marchés.

De plus, les consommateurs, asphyxiés par le prix des produits péï, se sont résolument tournés vers ces marchandises moins chères.



POURQUOI ALORS SAUVER LA CANNE ?



Elle fait partie de l’histoire de la Réunion depuis les champs jusqu’à l’usine avec des hauts et des bas, de notre culture au sens propre comme au figuré.

Dès mon enfance, comme beaucoup de Créoles, j’ai été bercé par la sirène de l’usine (Vue-Belle aujourd’hui disparue), le bruit des machines, les odeurs du sirop la cuite, de rhum chaud ; j’ai encore l’image de ces charrettes bœufs, qu’on aurait pu garder pour des projets touristiques.

Je me souviens des vacances scolaires, où il n’était pas donné à tout le monde de voyager de par le monde,. On allait alors apporter à manger pour les grands frères qui coupaient la canne, au lieu de traîner dans les rues.

Les après-midis, on s’asseyait dans la cour de l‘usine “a cassé la blague“ devant un tas de cannes bonbon. Ensuite on allait s’allonger dans la paille des champs à écouter le vent qui remontait de la mer par les ravines.

C’était une époque où les Réunionnais vivaient en harmonie avec la nature qui recouvrait encore une grande partie de l’île.



Aujourd’hui, hormis Bois-rouge et le Gol, pas moins de 11 usines ont disparu de la terre réunionnaise, au nom de la rentabilité et la mondialisation.

Nos terres agricoles sont accaparées par de riches étrangers avec la complicité de certains élus et des membres de la SAFER. Ces terrains, ensuite déclassés soi-disant pour des logements sociaux, serviront finalement à la construction de 80% de logements privés pour les plus aisés et 20% pour les plus démunis.

Piège, ruse, mensonge, corruption, le lobby de l’immobilier est toujours en action à La Réunion…



Beauséjour est le parfait exemple : on a détruit des champs pour mettre du béton, des ghettos qui ont rapporté gros.

Actuellement quand on revient de métropole, juste avant l’atterrissage, on peut encore voir la verdure des champs à mi-hauteur de l’île, une belle image pour les touristes. Quand on aura supprimé la canne, on aura une vue sur des cités dortoirs ou le béton des villas et leurs rectangles javellisés.



À La Réunion, on a supprimé le café, personne ne s'y est opposé. Aujourd’hui on essaie de planter. On a supprimé le chemin de fer, maintenant tout le monde veut le rail. On a supprimé le tabac, alors que le marché mondial actuel représente une valeur de 596 milliards d’euros. On a laissé tomber le géranium ; aujourd’hui 1 litre d’huile essentielle se négocie entre 130 et 150 euros.

À La Réunion on supprime d’abord et on réfléchit après.



On ne se rend pas vraiment compte que la canne à sucre génère beaucoup d'emplois, que ce soit directs ou indirects.

Les Réunionnais doivent se mobiliser pour cette filière, il faut la subventionner.

Mieux vaut payer les gens pour planter la canne que de les payer pour rester chez eux.



Georges Donald POTOLA