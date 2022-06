A la Une . Le train de houle va se renforcer dans la nuit, la vigilance vagues-submersion maintenue

Météo France annonce que la vigilance renforcée vagues-submersion est prolongée au moins jusqu’à demain matin 8h. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 16:48

Le bulletin météo de 17h:

L'épisode en cours se poursuit, on relève ainsi 2 m en hauteur moyenne au Port-Ouest et 3 m 50 en hauteur maximale vers 15H.



La houle de Sud-Sud-Ouest continue de s'amplifier dans la soirée et dans la nuit pour atteindre 6 m en moyenne en deuxième partie de nuit et demain matin entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, 3 zones qui passent en Vigilance Renforcée.



La zone entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe des Galets reste en Vigilance avec des vagues moyennes entre 4 et 5 m.



La période des vagues sera voisine de 18s au moment du pic de houle, ce qui en fait une houle particulièrement dangereuse et comparable à l'épisode de mai 2007.



Cette houle commence à s’amortir lentement dans l'après-midi de mercredi après la marée haute de la mi-journée.

Des submersions et des débordements le long du littoral, de forts courants dans les passes et les lagons sont attendus au déferlement de cette houle. La plus grande prudence est de mise lors de cet épisode remarquable et hautement impactant pour nos côtes.



