Communiqué Le train à La Réunion est une urgence !

Le Président de la République a annoncé en novembre 2022, la création de 10 RER (Réseaux Express de trains Régionaux) dans les 10 plus grandes villes françaises à l’image du RER de la région parisienne. Madame la Première ministre a repris l’idée des RER en lançant un plan à 100 milliards d’euros pour développer le rail en France. Par NP - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 06:46





Le choix de la mise en place de voies ferroviaires permettra à la Réunion de désengorger des routes si saturées que le moindre événement sur les routes provoque des embouteillages monstres et bloquent l’économie de l’île.



La décroissance passe par les transports en communs et permettra d’éviter d’acheter une voiture pour chaque membre de la famille. Le transport ferroviaire s’impose bel et bien comme une solution de choix puisqu’il permet de répondre aux besoins de mobilité de la population tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Les importantes nuisances sonores associées à la circulation routière s’en trouvent également réduites dans une île ou l’augmentation de la population et l’étalement urbain sont un défi à relever



Il existe une forte demande de la population réunionnaise en faveur d’un réseau régional de transport ferroviaire. Cette revendication populaire sera-t-elle entendue par Paris ? Comme nos voisins mauriciens, pouvons-nous ouvrir rapidement un réseau ferré régional ? C’est juste une question de volonté politique.





Vincent Defaud, porte-parole départemental et référent Ouest de Génération Ecologie La Réunion

Ludovic Sautron, référent départemental de Génération Ecologie La Réunion Nous devons tous nous mobiliser car il y a urgence à ouvrir des lignes de chemin de fer dans notre île. Nous sommes en situation de coma circulatoire à La Réunion. Les embouteillages sont omniprésents provoquant pollution, retard, stress et pertes économiques. La multitude de voitures et de camions consomment du carburant provenant des énergies fossiles. Le transport collectif doit se développer enfin ! La ligne du «tout voiture» doit être abandonnée au profit de transports en communs fiables. Le train présente de nombreux avantages pour l'économie, l'environnement, la société et les individus. Le coût climatique, économique et écologique des embouteillages est très élevé à La Réunion et ne cessera de croître avec la démographie.