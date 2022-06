La grande Une Le traileur porté disparu a fait une chute mortelle de 40 mètres

Terrible nouvelle pour la famille et les proches de ce traileur porté disparu depuis hier. Son corps a été retrouvé ce mercredi midi. Par LG - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 13:19





Les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne ont localisé son corps en contrebas du sentier Jument. Il a fait une chute de 40 mètres.



Frédéric Becue avait déposé sa fille à l'école ce mardi matin avant de partir s'entrainer sur les sentiers. Mais à l’heure de la sortie de l’école, il n’est pas arrivé à l’heure convenue. Son téléphone continuait à sonner mais sans personne au bout du fil. L’alerte a été donnée à ce moment-là.



Son véhicule avait été retrouvé intact près du kiosque de l'Entre-Deux, point de départ de nombreux sentiers. Ce mercredi matin, sa femme et ses amis avaient appelé à l’aide le monde du trail afin de maximiser les chances de le retrouver au vu des nombreux kilomètres à arpenter et des nombreux sentiers possibles dans ce secteur.



Mais en milieu de journée, la mauvaise nouvelle est arrivée suite à l'inspection héliportée des hommes du PGHM. C'est eux qui ont pu localiser le corps du sportif de 44 ans en contrebas du sentier Jument. Le traileur a été retrouvé à une quarantaine de mètres en contrebas du sentier.