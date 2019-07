Le trafic de l'aéroport Roland Garros repart à la hausse: +7,1% en juin

L'aéroport Roland-Garros retrouve un second souffle. Après 7 mois consécutifs de recul, le nombre de passagers a progressé de 7,1% en juin dernier. Un mois de juin qui correspond également à la reprise des opérations de XL Airways sur La Réunion, mais aussi à une forte progression des quatre autres transporteurs (Air Austral, Air France, Corsair et French Bee).



Pour la première fois depuis le mouvement social des gilets jaunes fin 2018, le trafic progresse sur l’axe métropole-Réunion (+4,6%). Le nombre de passagers en transit repart également à la hausse (+5,4%).



Si le trafic progresse sur toutes les lignes touchant l'aéroport Roland-Garros, seule la desserte de Moroni est déficitaire (-37,5%). Mis à part Les Comores, le trafic régional se porte bien, notamment sur le Réunion-Maurice (+14,9%), Réunion-Madagascar (+9,9%) et Réunion-Mayotte (+8,5%). Des progressions à deux chiffres sont même enregistrées vers les Seychelles (+38,1%) et Johannesburg (+22,3%).



Sur le long-courrier international, la progression mensuelle s’établit globalement à +14% et est alimentée à la fois par la ligne sur Bangkok (+8,4%), par la desserte de Chennai (+30%) et celle de Guangzhou (Chine, +21%). Des chiffres positifs qui contrastent avec ceux du fret, en baisse de 6,6% sur le mois, aussi bien à l'import (-4,9%) qu'à l'export (-12,7%).



Sur l’ensemble du premier semestre, 1 108 958 passagers ont ainsi emprunté l’aéroport Roland Garros. Au terme des six premiers mois de l’année et malgré le retournement de tendance enregistré en juin, le trafic baisse de 3,1% sur l’axe métropole-Réunion. Les lignes entre les aéroports parisiens et Roland Garros représentent près de 94% de l’activité et leur fréquentation a diminué de 1,6% en un an. La baisse est de –4,3% sur Marseille-Réunion.



L’évolution du trafic régional reste bien orientée (+2,5% au premier semestre), malgré un léger recul constaté sur sa principale composante, les liaisons entre Saint-Denis, Maurice et Rodrigues (–0,6%). Le nombre de passagers augmente de 8,7% sur Madagascar, dont sept aéroports sont désormais desservis au départ de Roland Garros : Tananarive, Nosy Be, Tamatave, Tuléar, Sainte-Marie, Fort-Dauphin et, en haute saison, Diégo-Suarez. Des progressions sont également enregistrées sur Mayotte (+6,3%), l’Afrique du Sud (+11,9%) et les Seychelles (+5,7%). A l’inverse, le trafic sur les Comores a régressé de 12,8% depuis le début de l’année.



Le long-courrier international connaît pour sa part une croissance dynamique (+9,4%). Le trafic augmente de 4,4% sur la Thaïlande, de 31,1% sur l’Inde et de 3,1% sur la Chine.



Dans le domaine du fret, l’activité s’inscrit en léger recul (–1,1%) au terme des six premiers mois de l’année.