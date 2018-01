Société Le tour du monde sportif des Grimaud : À Bali





C'est en faisant la connaissance de Céline et Manu, deux Français avec le coeur sur la main, qui habitent Bali 6 mois dans l'année, et ce depuis 20 ans, que nous avons fait connaissance avec le Bali Hash ( Hash House Hariers).

C'est pour notre plus grand plaisir que nous avons découvert Ubud de façon bien différente, à travers les sentiers boueux, les rizières et les rivières pleines et sa luxuriante jungle.

Qu'est ce que le Hash ?



C'est une vrai communauté, une sorte de fratrie de la course à pieds. Plusieurs fois par semaine "les hashers" se retrouvent pour courir à travers les paysages Balinais. On y retrouve toutes les nationalités et autant d'hommes que de femmes. L'esprit y est très conviviale.

Le principe est assez simple. Pour chaque tracé de course les "hares" ( les lièvres, ils sont en générale 2 ou 3) effectuent deux parcours. Un court d'environ 6km et un long d'environ 14km avec les difficultés techniques que les lièvres souhaitent y apporter. C'est un petit jeu de piste, puisque des papiers sont semés sur le sol tout les 10/15 pas environs. En plus de faire attention où tu mets tes pieds tu dois être hyper attentif aux petits papiers. Pas toujours évident mais tellement amusant.



Le départ de la course n'est pas vraiment officiel. Tu arrives à l'heure que tu souhaites, tu fais la distance que tu souhaites au rythme que tu as choisi. Le plus important est d'écouter les conseils des pisteurs et surtout d'arriver à l'heure pour le cercle.

Qu'est ce que le cercle au hash ?



Celui qui organise la course et le tracé anime aussi son cercle. Tous ceux qui ont participé à la course forment un cercle. Et chaque occasion est bonne pour faire entrer quelqu'un dans le cercle. Une fois que tu es à l'intérieur, on rempli ton verre (de bière en général mais cela peut aussi être sans alcool) et tu dois le boire d'un seul trait.



C'est ça l'ambiance du Hash, du trail , des paysages fabuleux, une superbe ambiance, une communauté cosmopolite et de la bière.

Notre Expérience



Nous avons eu le droit à notre entrer dans le cercle, car en participant pour la première fois nous étions des "Virgins" et avons donc eu notre petite initiation.



Mais avant ça on a couru 22, 8 et 13 km, parmi les paysages juste incroyablement magnifiques. A travers la jungle et ses sentiers encore vierges, on a grimpé, on a glissé, on s'est s'accroché aux racines des arbres pour passer des obstacles, on a traversé des rivières, on a couru sous une chaleur humide puis sous un torrent de pluie tellement fort que sur les route nous avions de l'eau jusqu'aux mollets, on a monté et descendu des centaines de marches, on a dû garder notre équilibre sur les bordures de rizières, on a eu la chance de voir de splendides cascades, de traverser des ponts de bambous.

Pour résumer on a vu des choses que l'on aurait jamais découvert si nous n'avions pas rencontré le Hash.

Bilan Là encore une belle découverte. Que vous soyez un grand sportif ou non mais que vous ayez l'envie de découvrir l'île d'une façon originale, rapprochez vous du Bali Hash.

Ce que nous avons aimé: L'ambiance et la convivialité du cercle

La façon originale de découvrir l'île

L'originalité de la course et son jeu de piste

Le défis sportif

La mixité de nationalité Ce que nous avons moins aimé: Rien A noter qu'à chaque course une participation est demandée. Elle comprend la course , la boisson à volonté et quelquefois un repas.



Retrouvez ici le blog des Grimaud.





