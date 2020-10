Culture Le top des sorties musicales à La Réunion

Plusieurs artistes originaires de La Réunion ont diffusé sur les plateformes de streaming des clips, des EP ou des albums ce vendredi. On fait le point ! Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 19:07 | Lu 193 fois

Ça bouge sur la scène musicale réunionnaise avec plusieurs poids-lourds qui ont publié aujourd'hui beaucoup de contenu ! Les Réunionnais sont gâtés à l'approche d'un week-end qui sera sûrement rythmé par ces chansons que nous avons découvert aujourd'hui.









Sofiane et Kalash sur le 1er EP de McBox



Le chanteur originaire de Saint-Joseph continue de marquer les esprits durant cette année 2020 très riche en aventure. McBox a décroché un single d’or pour “Au Revoir” qu’il a pu récupérer le mois dernier. Il a signé un peu plus tôt avec un label national “Nemesis”, une filière d’Universal. Pendant son périple de septembre en métropole, McBox et son acolyte St-Unit ainsi que T-Matt ont notamment participé à l’émission “Nocturnes” sur SkyRock.



Toujours soutenu par VJ Awax et le label Run Hit, McBox sort aujourd’hui sur les plateformes de streaming son premier EP intitulé “Insulaire”. 6 chansons sont à retrouver sur cette publication où le Saint-Joséphois est rejoint par de grands noms, Sofiane et Kalash !

​

Retrouvez son EP sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram.



Le retour de Mister Ramsy



Il a lancé sa carrière avec une sono qui provoquait des twerks (regardez le clip), qui a ensuite collaboré avec DJ Sebb, avant de se retrouver en eaux troubles l’année dernière suite à des snaps qui ont fuité.



Mais il revient cette année avec un album : “Le Grand Manitou” composé de 14 pistes. La première est en featuring avec l’incontournable Laïly.Off.



On retrouve aussi une chanson aux nombreux invités, “À ma table”, où l’on entend Lah Légend’S, Ispak, Akim786, Alpha Vybz, Mc Duc, Kosla notamment.



Le Grand Manitou est à retrouver ici





DJ Sebb n’est jamais loin



Le mastodonte de la musique locale ne laisse pas passer une semaine sans faire profiter les Réunionnais de son talent. C'est Maniche qui nous propose "Zina" à écouter sans modération.





Liljooe est toujours amoureux



Après le tube avec Klowdy "Nous Deux", Liljooe reste sur la même vybz est nous propose encore "que du love".









