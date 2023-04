A la Une . Le toboggan d'Oasis Lagoon est fermé administrativement

​L’Agence régionale de santé fait fermer le toboggan d’Oasis Lagoon à Saint-Paul en raison d’une qualité d’eau de baignade non conforme. Par LG - Publié le Jeudi 27 Avril 2023 à 10:16

Le toboggan du parc de loisirs aquatiques "oasis Lagoon" à la Saline les Bains est fermé sur décision administrative.



L’attraction a fait l’objet de six contrôles depuis janvier 2023 et cinq résultats sont revenus non conformes.



Ces échantillons ont révélé "une absence de maîtrise de la qualité microbiologique et physico-chimique de l’eau du toboggan aquatique pendant son exploitation. Cette situation constitue un risque pour la santé des baigneurs" et en particulier du jeune public, indique l’ARS.



"La situation nécessite l’arrêt de l’exploitation de l’équipement le temps de permettre la mise en oeuvre de mesures correctives sur les infrastructures du bassin", ajoute l'ARS.