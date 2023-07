A la Une . Le ticket de caisse ne sera bientôt plus obligatoire

Les tickets de caisse et de carte bancaire ne seront plus imprimés systématiquement mais remis à la demande du client à partir du 1er août. Par La rédaction - Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 à 08:17

Le ticket de caisse et de carte bancaire est remis à l’issue d’un achat. Il sert de preuve et doit comporter certaines informations, comme les coordonnées du professionnel, la désignation des produits achetés ou encore la date et l’heure. Ce petit papier est jusqu'à présent obligatoire. Mais dès le 1er août, ce reçu ne sera plus imprimé automatiquement par les professionnels, mais seulement lorsque le client en fera la demande.



Cette nouvelle mesure vise à diminuer l'impact écologique des opérations de paiement en produisant moins de déchets. Pour rappel, 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France.

Les tickets concernés et les exceptions



La fin de l'impression et la distribution automatique des reçus en caisse va concerner les tickets dans les surfaces de vente, les établissements recevant du public, les tickets de carte bancaire, les tickets délivrés par les automates ainsi que les bons d'achat ou de promotion.



Mais les reçus seront toujours imprimés automatiquement s'il s'agit des bons de garantie (notamment lors de l'achat d'une PS5 ou d'une Xbox) ou encore lorsque les produits achetés doivent être pesés (fruits, légumes). Les prestations de service de plus de 25 euros font aussi partie des exceptions, notamment dans l'hôtellerie et la restauration.



Vous recevrez aussi toujours un reçu prouvant une opération de carte bancaire échouée ou annulée.



Pour les péages, les parkings, les tickets seront encore automatiquement imprimés.