Le ti train lontan et le car “courant d’air” se refont une beauté pour les Journées du patrimoine

Ces ACI (Ateliers Chantiers d’Insertion) sont soutenus et accompagnés par le TCO dans le cadre du dispositif PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi).



Les membres des ACI (Ateliers Chantiers d’Insertion) de l’association Les Palettes de Marguerite ont eu à cœur de rénover quelques vestiges historiques pour le plus grand plaisir des visiteurs attendus sur la Grande Chaloupe pour les Journées du Patrimoine qui se dérouleront cette année les samedi 18 et dimanche 19 septembre.



C’est dans une ambiance conviviale et créative que les équipes de l’ACI Voiles et de l’ACI Palettes ont prêté main forte à l’association Ti’ Train Lontan pour la rénovation et l’embellissement du ti train emblématique de la Grande Chaloupe.



Rétrospective de cette belle journée solidaire du jeudi 9 septembre 2021, en images et en couleurs dans l’album photos publié par Les Palettes de Marguerite.



Retrouvez le Ti Train relooké ainsi que les animations proposées à la Grande Chaloupe pour les Journées du Patrimoine (visites guidées, expositions, conférences, projection de film, …).



