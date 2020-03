Le ti-père d'Eliana demande sa remise en liberté

Hier, Cédric Babas, beau-père de la petite Eliana, morte d'un violent coup au thorax ou violemment projetée, faisait aux magistrats de la chambre de l'instruction de Saint-Denis une demande de remise en liberté. La réponse est attendue lundi prochain, relate le Quotidien ce matin.



Les terribles faits remontent au 18 mars 2018, à Saint-André. La petite Eliana, âgée de deux ans et demi, meurt sous les coups. Le ti-père Cédric Babas et la mère, Pascaline Guilgori, tous deux accusés, se rejettent mutuellement la faute depuis. Hier, l'avocate générale a rappelé que Cédric Babas a été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour des violences conjugales et des violences sur mineur.



Les experts psychiatres ont établi un profil inquiétant: le jeune homme aurait une personnalité psychopathique à tendance criminelle et serait dénué d'affect. Le prévenu n'ayant pas pu être entendu en visioconférence faute de connexion entre le tribunal et la prison, sa défense devrait présenter ses arguments lundi prochain. Le ministère public s'oppose à cette remise en liberté, estimant Cédric Babas dangereux.