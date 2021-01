A la Une ... Le test Covid anal "plus fiable" lancé en Chine

La Chine a décidé de réaliser des dépistages massif de certaines populations à fort risque de contamination via un processus qui apporterait des résultats plus sûrs : un prélèvement rectal. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 à 16:18 | Lu 4108 fois

Cela peut paraître insolite, mais c'est une véritable mesure prise par la Chine, selon la télévision d'Etat. Le gouvernement a décidé de procéder à des tests de la Covid-19 via voie rectale sur les personnes qui ont de forts risques de contracter la maladie. Des dépistages ont déjà été réalisés à Beijing la semaine dernière selon CCTV, rapporte France 24.



Une reprise des contaminations



Des clusters localisés ont été repérés dans plusieurs villes du Nord de la Chine déjà isolées du reste du pays. Des tests massifs ont été réalisés, qui se faisaient jusqu'à présent par voie nasale ou buccale. Le taux de détection serait plus élevé par voie rectale, selon les autorités chinoises, rapporte The Guardian.



La télévision d'Etat, CCTV, aurait assuré dès dimanche que les dépistages rectaux ne seraient pas autant utilisés que les autres méthodes car la procédure n'est "pas très pratique".