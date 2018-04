Le terrain de bicross à Plateau Caillou « i refé »

Ce mercredi 18 avril, le maire, Joseph Sinimalé, s’est rendu à Plateau Caillou pour une visite particulière. Souhaitant donner une deuxième vie au terrain de bicross, un collectif, composé d’associations, d’intervenants et aussi de l’élue de secteur, Nadine Sévétian, en plus du soutien des agents de la ville, s’est retrouvé sur le site afin de donner une touche colorée à cette infrastructure avec la réalisation de graffs. À l’étude, la réalisation d’une « pump track » afin de permettre un apprentissage ludique du VTT et aussi du BMX en direction des plus jeunes.