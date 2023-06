Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le tennis de table a le vent en poupe à Saint-Paul





C’est un exploit mémorable pour ce club fondé en 2019 qui, par ses résultats, confirme le statut de la Ville en tant que terre de championnes et de champions. C’est d’autant plus exceptionnel que Saint-Paul n’avait plus de club de tennis de table depuis 20 ans. Avant le début du tournoi, le Maire, la présidente de la ligue et le président du club ont remis le trophée aux vainqueurs de ce titre : Julien BORDES, Alain LE BAIL, David HOAREAU et Damien CAYET, entraîneur-joueur. La Ville de Saint-Paul félicite le club SPORTT pour ses prouesses. Ce club, qui comptait 8 licenciés en 2019, a su gagner en attractivité avec désormais 100 licenciés, dont 65 jeunes de 6 à 15 ans. Ce vendredi 9 juin, au Gymnase de Plateau Caillou, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, les élus Virginie Sallé et Sébastien GUYON, la Présidente de la Ligue de tennis de table, Anne ALLIOT-MICHOUX, et le président du SPORT Ouest Réunion Tennis de Table, Thomas MONDON, ont participé au dernier tournoi de tennis de table marquant la fin de la saison sportive. “Et quelle saison ! Je salue le travail incroyable des encadrants, dirigeants, joueuses et joueurs. Vous êtes le seul club de tennis de table de l’histoire de Saint-Paul à avoir remporté le titre de champions de La Réunion seniors il y a plus d’un mois”, félicite le Maire de Saint-Paul.C’est un exploit mémorable pour ce club fondé en 2019 qui, par ses résultats, confirme le statut de la Ville en tant que terre de championnes et de champions. C’est d’autant plus exceptionnel que Saint-Paul n’avait plus de club de tennis de table depuis 20 ans. Avant le début du tournoi, le Maire, la présidente de la ligue et le président du club ont remis le trophée aux vainqueurs de ce titre : Julien BORDES, Alain LE BAIL, David HOAREAU et Damien CAYET, entraîneur-joueur. La Ville de Saint-Paul félicite le club SPORTT pour ses prouesses. Ce club, qui comptait 8 licenciés en 2019, a su gagner en attractivité avec désormais 100 licenciés, dont 65 jeunes de 6 à 15 ans.





Dans la même rubrique : < > La Mairie de Saint-Paul recrute 40 services civiques Les ambassadeurs des TAAF du Collège Célimène Gaudieux