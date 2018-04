Société Le temps se dégrade et les températures baissent !

Le premier front froid de la saison arrive sur nos côtes ce vendredi, accompagné " d'un train de houle modéré de Sud-Ouest", indique Météo France. Les premiers nuages gagnent en fin de matinée le secteur du volcan et les hauts du Nord-Ouest.



Quelques pluies sont attendues au Maïdo, au Brûlé ou à Takamaka. Au fil des heures, le front froid poursuit son avancée vers le Nord.



C’est en fin d’après-midi que le temps se dégradera dans le sud, prévient Météo France, "de l'Étang-Salé à Sainte-Rose en passant par les contreforts Sud du volcan".



Des rafales comprises entre 70 et 80 km/h



Le début de soirée sera marqué par des précipitations vers Saint-Pierre, Saint-Joseph et Sainte-Rose, ainsi que dans les hauts vers Grand Coude ou le Pas de Bellecombe. Le reste de l’île bénéficiera d’un ciel dégagé.



Côté températures, les maximales atteignent en journée 27° à 30° sur le littoral et 24° à 25° dans les cirques. Une chute des températures est en revanche prévue dans la nuit.



Le vent se renforce au cours de la journée. "Des rafales comprises entre 70 et 80 km/h sont attendues en cours d'après-midi sur la côte Ouest, entre Saint Pierre et la Pointe des Aigrettes et entre 60 et 70 km/h sur la côte Est, entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne".



Une houle de 3m est également attendue dans la nuit de vendredi à samedi. N.P Lu 1239 fois





