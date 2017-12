"Le temps s'est arrêté": Une chanson émouvante dédiée à Mathieu Caizergues

"Le temps s’est arrêté". C’est le titre d’une chanson écrite et composée par Ricoune, le frère de Delphine Caizergues, lors de son séjour à La Réunion au mois d’octobre dernier. Une musique dédiée à Mathieu, le gendarme mobile disparu au Maïdo le 23 juin dernier, lors d'une randonnée."Le temps s’est arrêté sur le chemin du Maïdo, le temps s’est arrêté trop tôt" chante l’oncle du jeune homme. "Quel enfer de vivre au quotidien sans percer le mystère, aucune réponse à nos questions, on commence à manquer d’air (...) Si on m’avait dit que cet avion était ton dernier vol, je t’aurais attaché, pour pas que tu t’envoles", peut-on encore entendre dans cette chanson remplie d'amour et d’émotion.De son côté, Delphine Cazeirgues adresse via la page Facebook Retrouvons Mat tous ses remerciements. "Merci à tous ceux qui nous ont aidé cette fois encore ainsi qu’à tous ceux qui nous ont contacté directement par discrétion" écrit-elle alors que la cagnotte mise en place sur leetchi.com prend fin ce vendredi. "Le chemin s’annonce encore long et coûteux mais nous irons jusqu’au bout, c’est une promesse que je vous fais à tous", assure la mère de famille.