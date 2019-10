A la Une ... Le temps reste sec et souvent ensoleillé, un samedi plus humide envisagé

Météo974

M974World

Zinfos974Météo



2019 OCTOBRE 30 17h50 REUNION



Photo satellite de 16h45 : le système frontal au Sud-Est de Mada risque d'apporter une dégradation pluvieuse sur la moitié Sud de la Réunion samedi. A l'avant le temps reste sec dans l'ensemble.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 30 AU 31 OCTOBRE



Nuit calme.



En soirée le ciel se dégage sur l'île.



La nuit s'annonce déventée sur le littoral mais quelques rafales se manifestent au volcan et au Maïdo et sur les sommets.



Les températures minimales sous abri sont douces: supérieures à 10° pour les plus fraîches et au dessus de 20° sur le littoral.



La mer est peu agitée en général.



PREVISIONS POUR LE JEUDI 31 OCTOBRE



Soleil généreux, temps sec.



On garde nos bonnes habitudes. Nous nous réveillons sous un soleil radieux qui fait monter rapidement le mercure.



Les maximales sur le littoral sont comprises entre 27° et 30/31° de Saint Philippe à Saint Gilles respectivement.



Les cirques, la Plaine des Cafres, le volcan, le Maïdo bénéficient toujours de l'été avant l'heure.



Pour ne pas déroger à la règle en cours de matinée la couverture nuageuse péi prend position à mi-pentes.



Elle pêche quant à son épaisseur. Les reliefs et sommets au dessus de 1200m restent hors de portée.



L'alizé modéré produit quelques rafales vers Saint Pierre et Saint Leu au Sud , entre Sainte Rose et Saint Benoît à l'Est et vers Sainte Marie.

Le volcan et le Maïdo ne sont pas déventés.



L'après-midi les brises peuvent s'accélérer localement sur la côte Ouest .



La mer reste belle à peu agitée sur les côtes Ouest et Nord-Ouest. Elle s'agite un peu en journée là où le vent souffle.



Température du lagon: proche de 25/26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h37 le 31. (+1mn)

Coucher du soleil : 18h26 le 31.(+1mn)



La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1015.5 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 31 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28/29° Celsius



LE PORT : Maximum de 28/29° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30/31° Celsius



SALINE: Maximum de 30° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 29° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 28/29° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 27° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28/29° Celsius



VOLCAN: Maximum de 21/22° Celsius



MAIDO: Maximum de 21/22° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 23° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 21/22° Celsius



CILAOS: Maximum de 26/27° Celsius



SALAZIE: Maximum de 25/26° Celsius



TENDANCES POUR LE VENDREDI 01 NOVEMBRE



Le système frontal s'approche lentement. Le vent reste faible à l'avant.



Soleil matinal.



La couverture nuageuse péi gagne un peu en épaisseur par rapport aux jours précédents et peut produire des averses dans l'intérieur et sur les pentes l'après midi.



L'alizé de Sud-Est est modeste.



La mer s'agite sur le Sud et l'Ouest car un train de houle de Sud-Ouest( 2m) s'installe.



Un samedi 02 Novembre plus humide sur la moitié Sud associé à un vent nettement plus sensible sur le Sud-Ouest et le Nord-Est de la Réunion est envisagé.



2019 OCTOBRE 30 17h50le système frontal au Sud-Est de Mada risque d'apporter une dégradation pluvieuse sur la moitié Sud de la Réunion samedi. A l'avant le temps reste sec dans l'ensemble.En soirée le ciel se dégage sur l'île.La nuit s'annonce déventée sur le littoral mais quelques rafales se manifestent au volcan et au Maïdo et sur les sommets.Les températures minimales sous abri sont douces: supérieures à 10° pour les plus fraîches et au dessus de 20° sur le littoral.La mer est peu agitée en général.On garde nos bonnes habitudes. Nous nous réveillons sous un soleil radieux qui fait monter rapidement le mercure.Les maximales sur le littoral sont comprises entre 27° et 30/31° de Saint Philippe à Saint Gilles respectivement.Les cirques, la Plaine des Cafres, le volcan, le Maïdo bénéficient toujours de l'été avant l'heure.Pour ne pas déroger à la règle en cours de matinée la couverture nuageuse péi prend position à mi-pentes.Elle pêche quant à son épaisseur. Les reliefs et sommets au dessus de 1200m restent hors de portée.L'alizé modéré produit quelques rafales vers Saint Pierre et Saint Leu au Sud , entre Sainte Rose et Saint Benoît à l'Est et vers Sainte Marie.Le volcan et le Maïdo ne sont pas déventés.L'après-midi les brises peuvent s'accélérer localement sur la côte Ouest .La mer reste belle à peu agitée sur les côtes Ouest et Nord-Ouest. Elle s'agite un peu en journée là où le vent souffle.Température du lagon: proche de 25/26°.05h37 le 31. (+1mn)18h26 le 31.(+1mn)1015.5 hectoPascals.Maximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusSoleil matinal.La couverture nuageuse péi gagne un peu en épaisseur par rapport aux jours précédents et peut produire des averses dans l'intérieur et sur les pentes l'après midi.L'alizé de Sud-Est est modeste.La mer s'agite sur le Sud et l'Ouest car un train de houle de Sud-Ouest( 2m) s'installe.

PATRICK HOAREAU Lu 528 fois







Dans la même rubrique : < > Les nouvelles règles d'indemnisation du chômage entrent en vigueur ce vendredi 1er novembre Le Port : Un passage piéton en 3D installé