Le temps reste assez frais dans les hauts et sur le Sud Est, un peu plus de soleil prévu mercredi

2019 SEPTEMBRE 10 06h45 REUNION



Image jointe: 6h31: quelques paquets nuageux voyagent au large des côtes Est. Radars METEO FRANCE



PREVISIONS POUR LE MARDI 10 :



Les entrées maritimes de la fin de la nuit maintiennent un risque pluvieux en début de matinée sur le Sud Est et l'Est et les pentes associées avec des débordements jusque Sainte Marie ou sur le Sud jusque Saint Joseph/Saint Pierre.

Des éclaircies se développent localement en matinée sur ces régions.



Ciel variable au volcan et sur les plaines.



A l'ouest de ces régions le ciel est souvent peu nuageux. Beau début de journée au Maïdo, à la Fenêtre ou encore à Cilaos.



L'après midi la couverture nuageuse péi a pris possession du territoire réunionnais dans une large majorité.

Un peu d'humidité persiste sur les pentes de l'Est et sur les versants du volcan.

Quelques averses sont également possibles sur les hauteurs du Nord et du Nord-Est.



Les éclaircies les plus franches font de la résistance sur les plages de l'Ouest ou localement sur le Sud.



Les hauts sommets sont temporairement accrochés.



Sensation de fraîcheur bien perceptible avec le faible ensoleillement.

Il fait plus doux sur l'Ouest .



L'alizé souffle en rafales jusqu'à 50/60km/h sur le Sud et le Nord de l'île. Il faiblit sensiblement sur les plages de l'Ouest.

Les brises sont installées sur le Nord-Ouest.



Mer toujours quelque peu houleuse sur les côtes Sud et Ouest. Houle d'alizé sur les côtes Est et Nord.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU MARDI 10 AU MERCREDI 11:



Les nuages de la fin de journée sont lents à se déchirer. En seconde partie de nuit le ciel est plus dégagé notamment sur la moitié Ouest.

Des entrées maritimes voyagent à proximité des côtes Est et lâchent quelques averses par places.



Nuit assez fraîche dans les hauts.





TENDANCES POUR LE MERCREDI 11 ET LE JEUDI 12 :



Mercredi: Le vent est orienté à l'Est Sud-Est. Il expose l'Est et le Nord-Est aux entrées maritimes du début de journée. Elles mouillent par places.



En altitude le temps reste sec ce qui veut dire que le Maïdo et le volcan et les plus hauts sommets émergent souvent au dessus de la couverture nuageuse péi.



Ennuagement modéré observé sur les pentes du Nord et de l'Ouest l'après midi avec quelques averses isolées possibles.



Les températures restent légèrement en dessous des normales pour un mois de Septembre.



Jeudi: probabilité d'un temps passagèrement plus humide sur la moitié Est le matin et dans l'intérieur et sur les pentes de l'Ouest l'après midi.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 10 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI : il fait frais dans les hauts et sur le Sud-Est.



SAINT DENIS: Maximum de 25° Celsius



LE PORT : Maximum de 26° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 27/28° Celsius



SALINE: Maximum de 26° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 25° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 22° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 23/24° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25° Celsius



VOLCAN: Maximum de 11° Celsius



MAIDO: Maximum de 13° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 15° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 17° Celsius



CILAOS: Maximum de 18° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19° Celsius







