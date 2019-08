A la Une ... Le temps évolue assez peu, vers un weekend mitigé peut-être plus ensoleillé dimanche

Bonsoir toutes et tous!



Nuit du Jeudi 29 au Vendredi 30: photo satellit e: les nuages d'alizé assez peu actifs sont encore nombreux dans le voisinage de Maurice et de la Réunion.



Des entrées maritimes sont susceptibles de donner des averses sur l'Est qui peuvent temporairement déborder sur le Nord et le Sud.

Temps passagèrement humide sur les flancs du volcan et au sommet.



Ailleurs le ciel n'est probablement pas totalement dégagé mais reste sec.



Les minimales absolues sont comprises entre 3 et 5° au Maïdo et au volcan. Sur la côte pas de fraîcheur remarquable.



La mer est houleuse sur les côtes Sud et Ouest ( autour de 2m).



VENDREDI 30:



Les nuages d'alizé restent nombreux dans notre voisinage et contrarient l'ensoleillement matinal sur la moitié Est de Saint Joseph à Saint Denis .

Après les petites averses matinales des éclaircies sont probables. Mais pas de franc soleil a priori.



Le ciel demeure ensuite variable toute la journée avec des éclaircies plus franches sur le littoral Nord et Nord-Est et des ondées localement dans les hauts et dans la région de Sainte Rose.



Le sommet du volcan bénéficie de belles éclaircies l'après midi.



Sur la moitié Ouest les chances d'éclaircies durables et larges sont bien plus importantes le matin. Cependant les nuages de pentes se développent en matinée et finissent par empiéter sur le littoral en fin d'après midi.



Les sommets au dessus de 2300m bénéficient du soleil alors que le Maïdo est au soleil le matin mais davantage sous les nuages l'après midi.



L'alizé reste modéré sur le Nord et le Sud.



La mer reste houleuse sur les côtes Ouest et Sud: 2m à 2m50.

Température du lagon: 24 à 25°.



Les températures maximales sur le littoral iront de 23° sur le Sud-Est à 28° à Grand Fond en passant par 25/26° à Saint Denis.

Dans les cirques à la faveur de l'ensoleillement matinal elles pourront atteindre ou légèrement dépasser 20° à Mafate et Cilaos.

On attend entre 13 et 15° au Maïdo et au volcan.





SAMEDI 31 ET DIMANCHE 01:



Pas d'évolution radicale à attendre. Toutefois des indications récentes suggèrent un samedi assez nuageux dans l'ensemble alors que dimanche pourrait être sensiblement plus ensoleillé notamment le matin.



Les températures pourraient être en légère hausse Dimanche et pour le début de la semaine prochaine.



Ma confiance dans ces tendances reste modérée pour le moment.



Je vous souhaite une douce nuit et vous dis à demain matin.



Patrick Hoareau.













