Courrier des lecteurs Le temps est-il venu en ces temps difficiles de vivre un Football exemplaire

Par Alain Lan-Yeung, Educateur dipômé de football et dirigeant bénévole du club - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 15:00 | Lu 137 fois

Au plus fort de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le pape l'a affirmé solennellement : « Chaque crise est un danger mais également une opportunité..... l'humanité en ressortira meilleure ou pire... »

De même, Nicolas HULOT, énergique défenseur d'un monde à l'écoute de ses richesses naturelles et de ses êtres vivants, affirme avec force que le « le temps est venu » de changer de paradigme et ainsi de construire une société plus équitable, plus sereine et plus connectée au développement durable. Ces affirmations nous conduisent, nous, membres dirigeants et éducateurs bénévoles du football amateur, à nous interroger sur le bien fondé de notre action au sein de nos clubs envers les quelques centaines de licenciés et par incidence envers les parents qui nous confient leurs enfants 3 à 4 fois par semaine afin d'être éduqués aux règles de notre discipline.

Pourquoi utiliser le verbe « EDUQUER » : A ce jour, le sport fait partie intégrante du Ministère de l'Education et de la Jeunesse. La pratique du sport devient incontournable chez les jeunes. Le Sport , et le Football en particulier, participent et contribuent totalement : - à l'animation sportive des territoires et des quartiers, - à la cohésion et à la paix sociale, - à l'insertion et à l'inclusion sociale, - à la lutte contre les inégalités, - aux enjeux de santé publique, - à la valorisation de l'image d'une ville sur le plan local, national voire international. Nous avons donc la grande responsabilité d'orienter les jeunes des générations à venir afin qu'ils puissent gommer les erreurs d'une société actuelle avide de surconsommations . Cette dérive génèrent de la pollution sur toute la planète causant une destruction rapide de nos richesses naturelles. A l'échelle d'une ville ou d'un quartier, au delà de la pratique compétitive très loin du monde des professionnels du PSG et de l'OM, là où aucun de nos joueurs et joueuses séniors vivent du football, nos associations assurent ces missions d'animation et d'entraînement emmenées par des éducateurs bénévoles diplômés dans un espace de convivialité et de cohésion sociale renforcées. L'apparition du COVID-19, virus transporté par l'être humain et extrêmement dangereux, voire mortel, a contraint les autorités à siffler la fin de la récréation organisée en toute connaissance de cause par la LRF.

Tout est à l'arrêt dans nos clubs qui reposent sur des dirigeants passionnés . Les parents n'ont plus confiance et les licenciés sont orphelins de leur passion : plus de dépenses physiques, ce qui est synonyme de bien-être et de meilleure santé mentale et corporelle ; plus d'animation de quartier le dimanche après-midi. Ors, les sports et les activités physiques individuels restent autorisés tant qu'il n'y a pas de contact. On peut s'interroger sur l'avenir à court et à moyen terme des clubs de sports collectifs dans toute l'île : les parents auront-ils suffisamment confiance en la structure associative pour remettre leurs enfants chéris dans ces disciplines . Mêmes perspectives chaotiques que les écoles? Quand bien même le protocole sanitaire, bien qu' assoupli, soit toujours en vigueur !!! De même, quid de la prévision catastrophique de la hausse de licenciement suite à la mort d'entreprises dans tout secteur confondu . Est ce que nous nous orientons également vers une fermeture massive d'associations se consacrant aux disciplines collectives et de combats?

N'y a t'il pas lieu d'anticiper ce scénario catastrophe ? Nous, éducateurs, et dirigeants,amoureux du football, nous avons tous envie de rechausser nos crampons, de vibrer lors d'actions collectives travaillées à l'entraînement par nos jeunes, de créer un environnement d'apprentissage propice aux échanges et indirectement à la cohésion sociale de notre jeunesse et de la mixité générationnelle. Le virus est présent pour encore quelques mois voire quelques années d'après les scientifiques . le vaccin n'apparaîtra que dans 6 mois ou plus et sera destiné à un public ciblé.

Comme dans les entreprises et les lieux publics, nous devons accepter d'autres habitudes de vie, de changer nos modes de consommation et d'échanges amicaux et familiaux afin de protéger nos glorieux anciens et les « sujets à risques » .C'est notre plus grand devoir pour enrayer la propagation de ce virus.

Il est également de notre devoir de réfléchir, de proposer et de mettre en œuvre à notre petit niveau d'amateurs, un environnement de reprise du football pérenne avec 2 objectifs :

- Le premier, ce serait de rassurer les parents au sein de nos clubs en ajustant des protocoles sanitaires viables. - Le deuxième , ce serait de rassurer les autorités pour ne pas devoir arrêter systématiquement nos activités dès une éventuelle hausse de contamination. Bien entendu, le combat n'est pas gagné. Mais nous sommes des compétiteurs et comme lors d'une saison sportive ou avant le début d'un match, même si les rapports de force sur le papier sont inégaux, un match n'est jamais gagné tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la rencontre . Et le ballon est rond pour toutes les équipes....... Pour conclure , dixit Nicolas Hulot : « le moment est venu …. le temps et le moment sont venus » : - de changer de paradigme en considérant que notre football local évolue dans un cadre amateur encadré par des passionné(e)s diplômé(e)s et structuré(e)s - de traiter les racines de la crise sanitaire et de confiance en posant, dans un contexte incertain et fluctuant, au regard des décisions des autorités, les bases d'un débat serein où toutes les bonnes volontés seront écoutées. - d'être dans une démarche de démocratie inclusive tenant compte des enjeux environnementaux, sociétaux et éducatifs au sein d'un partenariat élargi avec les collectivités et le monde des entreprises. Il est temps d'avoir un football exemplaire et faisant montre de résilience pour sortir grandi de cette période difficile.