Le temps devrait s'améliorer progressivement sur l'ensemble de l'île

Au lever du jour, le ciel est nuageux à très nuageux sur l'ensemble du département, la façade Ouest bénéficiant tout de même d'éclaircies plus franches. Le temps est calme et serein avec seulement quelques averses présentes sur le littoral Sud, plus précisément des Avirons à Saint-Joseph en passant par Saint-Pierre. Celles-ci restent anecdotiques avec des cumuls de pluie peu marqués.



En matinée, les petites pluies s'estompent sur l'ensemble du littoral. Les nuages gonflent à mi-pente et donnent quelques averses de faible intensité sur les pentes du Sud et la région de Salazie et de Takamaka. Les éclaircies prédominent en journée sur les côtes exposées au vent. Des rafales proches des 60 km/h sont prévues sur le littoral Ouest et Est.



Au cours de l'après-midi, peu d'évolution à attendre si ce n'est un ciel de plus en plus dégagé en fin de journée.



Les températures maximales devraient s'échelonner entre 27 et 31°C sur le littoral, entre 23 à 25°C dans les Cirques et atteindre 17°C au Maïdo ainsi qu'au Pas de Bellecombe.



Côté mer, elle est agitée à forte le long des côtes exposées au vent. Elle reste peu agitée sur la côte septentrionale où les brises prédominent en journée. A noter une houle de secteur Sud voisine des 2m00 qui déferle sur la côte Sud, principalement de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table.