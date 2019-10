A la Une .. Le temps devient plus humide mardi et mercredi

Graphique: le temps devient plus humide la nuit prochaine puis mardi et mercredi sur la moitié Est. Des averses plus nombreuses sont observées l'après midi sur les pentes de la moitié Ouest. AROME.Météo France.





PREVISIONS POUR LE LUNDI 14 OCTOBRE



L'alizé est modéré. Les arrivées nuageuses depuis l'océan sont assez peu nombreuses ce matin. Les développements nuageux se feront surtout à partir de l'intérieur et des pentes dans le courant de la matinée.



Ce matin il fait beau la majorité de l'île. Cela n'exclut pas quelques entrées maritimes sur le littoral Est. Elles mouillent par places.



Les sommets sont dégagés, Maïdo et Volcan sont à la même enseigne.



Rapidement dans le courant de la matinée des nuages commencent à bourgeonner sur les pentes et gagnent du terrain en direction des côtes dès le début de l'après midi.



Des averses se déclenchent dans les hauts comme ceux du Nord-Ouest et du Sud Ouest, ou les hauts de Sainte Rose, la Plaine des Palmistes et les pentes du volcan.



Les automobilistes notent probablement une averse ou deux vers la Grande Chaloupe ou même la Possession.



En cours d'après midi les nuages contrarient l'ensoleillement littoral exception faite des rivages du Sud où les éclaircies résistent.



Les températures maximales sous abri varient de 17° au Maïdo à 30° à Grand Fond/Saint Gilles.



L'alizé est sans grande prétention avec des rafales de 50km/h sur les côtes Nord et Sud.



Les brises dominent sur les plages de l'Ouest.



La mer reste agitée avec encore une houle d'alizé de 1m50 sur les côtes Est et Nord.

La houle de Sud-Ouest inférieure à 2m affecte les côtes Sud et Sud-Ouest.



Température du lagon: proche de 25/26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h48 le 14. (+1mn)

Coucher du soleil : 18h20 le 14.(+1mn)



La pression atmosphérique à 05h00 à Gillot : 1017.0 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 14 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28° Celsius



LE PORT : Maximum de 29° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30° Celsius



SALINE: Maximum de 29/30° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 28° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 26/27° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 26/27° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28/29° Celsius



VOLCAN: Maximum de 18° Celsius



MAIDO: Maximum de 17° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18/19° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18/19° Celsius



CILAOS: Maximum de 23° Celsius



SALAZIE: Maximum de 23° Celsius



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 14 AU 15 OCTOBRE



Les entrées maritimes se font plus nombreuses et mouillent l'Est et le Nord-Est de l'île avec des débordements jusque Saint Denis.



Ces averses peuvent localement être modérées.



Ailleurs la nuit est calme.



Les températures minimales les plus fraîches dans les hauts affichent des valeurs supérieures à 5°.

.

Sur le littoral elles voyagent entre 19° et 22°.



La mer reste agitée .



TENDANCES POUR LES 15 ET 16 OCTOBRE



MARDI: Des averses éparses localement modérées sur la moitié Est le matin comme l'après midi.



Rapidement nuageux en matinée dans l'intérieur et sur les pentes de l'Ouest où des averses se déclenchent et avancent jusqu'au littoral Ouest et Nord-Ouest.



Temps maussade au volcan où la visibilité est probablement réduite.



Le vent modéré maintient quelques zones de ciel plus clément vers Saint Denis et Saint Pierre.

Mer peu agitée.



MERCREDI: même scénario avec peut-être même davantage d'averses dans l'intérieur et sur les pentes.

Le vent d'Est Sud-Est pointe à 60km/h vers Sainte Marie et Pierrefonds.

