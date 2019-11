Le temps devient enfin un peu moins sec

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 08 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 NOVEMBRE 07 17h45pas de dégradation significative attendue mais au moins le retour des entrées maritimes sur l'Est et un risque(chance) plus élevé d'averses sur les reliefs et l'intérieur l'après-midi. C'est déjà ça! Arome.MCIEL. METEO FRANCEDes averses isolées sont probables sur le Sud-Est et l'Est de l'île notamment en seconde partie de nuit.Ailleurs le ciel est le plus souvent dégagé.Le vent d'Est modéré reste sensible sur le Nord et le Sud de la Réunion.La mer est encore agitée sur les côtes Sud. La houle s'atténue.La façade orientale de l'île reste sur la trajectoire des paquets nuageux poussés vers nos côtes par l'alizé.Des averses sont observées vers Sainte Rose mais peuvent se frayer un chemin jusque Sainte Marie.Ailleurs le soleil matinal s'affirme sans complexe.Mais dans le courant de la matinée les nuages avalent de plus en plus le ciel bleu sur les pentes de l'Ouest et du Nord.Sur l'Est le temps nuageux et pluvieux gagne les plaines, Takamaka, Salazie.Dans l'après-midi le ciel réunionnais devient majoritairement nuageux. Les débordements littoraux sont fréquents. Même le ciel des plages de l'Ouest devient moins lumineux après 14h.Les nuages culminent à environ 2000m et ne perturbent donc pas le sommet du volcan ou le Piton des Neiges par exemple.Le thermomètre affiche 30/31° à Saint Gilles, 29° à Saint Denis , 25° à Cilaos, 19 à 20° au volcan. Voir détails ci-dessous.d' Est est surtout sensible vers Saint Joseph avec des rafales de 50/60km/h.En journée on note aussi un vent de Nord-Est vers la Possession et le Port.est encore agitée par la houle australe résiduelle principalement sur les côtes Sud.Température du lagon: proche de 26°.05h33 le 08.18h30 le 08.1017.9 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 21/22° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusLe soleil domine toute la journée sur le littoral Ouest.Bonnes conditions dans Mafate et Cilaos.Les nuages culminent à 2000/2200m.Un vent de Nord-Est aère un peu les organismes vers le Port et Saint Philippe.La mer est peu agitée à localement agitée au vent.