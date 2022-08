A la Une . Le temps de votre dimanche 14 août

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche 14 août sont marquées par un alizé modéré à assez fort et passagèrement humide. Par LG - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 06:26

En ce début de journée, de petites grisailles matinales accompagnées de gouttes viennent taquiner le littoral Est, les pentes de l'Est et débordent jusqu'à Saint-Denis. Ce temps gris et un peu humide persiste en matinée sur ces régions alors que le soleil est généralement présent et généreux sur le reste de l'île.



Il faut attendre la fin de matinée pour que les nuages se développent et s'imposent dans les hauts tandis que le temps s'éclaircit sur la moitié Est.



L'après-midi, c'est sous un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies que les heures s'écouleront. En effet, la masse d'air à tendance à s'assécher petit à petit, laissant de plus en plus de place au soleil, notamment dans les cirques et sur les plus hauts sommets. La seconde partie d'après-midi est généralement agréable avec de belles conditions avant le retour en soirée de nouvelles entrées maritimes par l'Est.



Les températures maximales atteignent 19 à 21°C dans les cirques, 16 à 17°C au Volcan et au Piton-Maïdo, et 23 à 26°C sur le littoral.



Le vent d'Est souffle en rafales de 60 à 70km/h de Saint-Pierre à Saint-Joseph et 60 km/h vers Saint-Denis. En fin de matinée et début d'après-midi, il rentre en baie de La Possession. Ce vent est également sensible sur les crêtes et dans la région des plaines. Les brises dominent sur la façade Ouest réunionnaise.



La mer est agitée avec une houle d'alizé se maintenant vers 2 mètres le long de la côte Est de Saint-Joseph à Champ-Borne en passant par la Pointe des Cascades.