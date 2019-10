A la Une ... Le temps chaud persiste sur la Réunion et la région, fortes chaleurs à Mada

2019 OCTOBRE 29 06h40 REUNION



Graphique : la Réunion et les Mascareignes relèvent des températures parfois nettement au dessus des normales depuis quelques jours. On remarque sur la carte que de l'air plus chaud(rouge) se trouve juste au Nord Ouest des Iles Soeurs. Mais ce sont surtout certaines parties de MADA qui souffrent d'une grande chaleur et d'un temps très sec. Arome.MCIEL.METEO FRANCE



PREVISIONS POUR LE MARDI 29 OCTOBRE



Généralement beau le matin, nuageux avec quelques averses isolées sur la moitié Nord l'après midi.



Le soleil répond présent en début de matinée. Son rayonnement est quasiment incontesté.



Le mercure grimpe assez vite après 8heures. Sur le littoral les maximales sous abri sont assez homogènes allant de 28° à Saint Philippe à 30/31° à Saint Gilles en passant par 29° à Saint Denis.

On attend encore 25° à 26° à Cilaos ce qui est bien au dessus de la normale.



En matinée les nuages privilégient les pentes Nord et Est et finissent par assombrir le ciel des hauts de l'Ouest en début d'après midi.



Les averses sont isolées.



Les éclaircies sont résilientes dans Mafate et Cilaos ou au volcan alors que Salazie s'en tire moins bien) .

La moitié Sud-Ouest de l'île reste lumineuse.



Le vent du Sud-Est reste sans prétention. . Il est le plus perceptible vers Sainte Marie et vers Pierrefonds.

Quelques rafales sont aussi observées au volcan ou au Maïdo.



La mer est peu agitée en général.

Elle est plus remuée sur les côtes Sud et Sud-Ouest en raison de la présence d'une petite houle(1m à 1m50 d'après Météo France) de secteur Sud.



Température du lagon: proche de 25/26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h38 le 29.

Coucher du soleil : 18h25 le 29.



La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1012.4 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 29 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 29° Celsius



LE PORT : Maximum de 29° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30/31° Celsius



SALINE: Maximum de 30° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 29° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 29° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27/28° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 28° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 28/29° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 29° Celsius



VOLCAN: Maximum de 20° Celsius



MAIDO: Maximum de 18/19° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 23° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 22° Celsius



CILAOS: Maximum de 25/26° Celsius



SALAZIE: Maximum de 24° Celsius



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 29 AU 30 OCTOBRE



Nuit calme.



En soirée le ciel se dégage assez rapidement sur l'île. Quelques nuages font de la résistance sur le Nord-Est.



La nuit s'annonce déventée en général mis à part quelques rafales possibles au volcan et au Maïdo et sur les sommets.



Les températures minimales sous abri sont douces: supérieures à 10° pour les plus fraîches et au dessus de 20° sur le littoral.



La mer est peu agitée à localement agitée sur les côtes Sud.



TENDANCES POUR LE MERCREDI 30



Le temps sec se maintient sur la majorité de l'île.



Soleil matinal.



La couverture nuageuse péi prend ses quartiers sur les pentes en matinée et se concentre sur celles du Nord et du Nord-Ouest où quelques averses sont possibles en début et dans le courant de l'après midi.

Les nuages grignotent du terrain jusqu'au littoral de ces régions.



Les sommets restent ensoleillés.



Le vent modéré est orienté au Sud-Est. Ses régions favorites sont Sainte Marie et Saint Pierre.

On note aussi des rafales sur les hauteurs comme le volcan ou le Maïdo.



Des brises offrent un peu d'air sur les plages de l'Ouest où il fait chaud.



