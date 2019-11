Le temps chaud persiste, des averses sur le Sud l'après-midi

➡️est promis à un bel ensoleillement. Mais ce dernier ne s'inscrit pas dans la durée sur la moitié Sud. Les pentes sont rapidement envahies de nuages.Sur la moitié Nord le soleil offre plus de garanties et l'ennuagement est un peu plus lent.Néanmoins à la mi-journée le gris domine dans les hauts et dans l'intérieur.➡️la couverture nuageuse péi est plus active sur la moitié Sud de l'île donnant des averses éparses.Certaines localités comme les plaines, le volcan, le Tampon, les hauts du Sud sauvage, les Makes, Cilaos, le Maïdo, Colimaçons apparaissent exposées aux averses.Le temps humide progresse vers le littoral.Sur la moitié Nord le bleu finit par rendre les armes mais les chances de précipitations sont sensiblement plus réduites.➡️ En soirée la couverture nuageuse péi tire sa révérence mais le temps reste humide sur le volcan et les hauts de l'Est.n'offrent pas d'alternative à la chaleur ambiante. Les brises sont bien installées et se renforcent par moments vers Sainte Rose notamment.est peu agitée dans l'ensemble.Température du lagon: proche de 26°.D'une manière générale les températures dépassent les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h30 le 21 --18h38 le 21🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :