Le temple Maha Karly Kambal inaugure sa première marche sur le feu

Il aura fallu attendre deux ans pour que le temple Maha Karly Kambal puisse enfin célébrer sa première marche sur le feu. Inauguré en 2019, le lieu de culte a dû patienter en raison des différentes mesures sanitaires de ces deux dernières années. Finalement, les fidèles ont pu célébrer leur première marche sur le feu. Un évènement important pour l’histoire du temple et pour toute l’équipe.



Ce dimanche 17 avril 2022, le président et officiant du temple, Dalmel Permalnaiken, et son fils Youven, lui aussi jeune officiant, ont attendu une centaine de fidèles d'hommes et de femmes venues des 4 coins de l’île pour pratiquer cet acte de dévotion. Au total, ils étaient plusieurs milliers à avoir fait le déplacement, ne serait-ce que pour assister à l’évènement en tant que spectateur.



Pour les fidèles, ce moment est important et historique, car ils sont les premiers à marcher sur le feu au temple Karly Kambal. Ces pionniers souhaitent ainsi construire et accompagner ensemble la génération future.