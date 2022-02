Météo Le tempête Dumako est à 500 km de La Réunion

La tempête tropicale Dumako évolue à un peu plus de 500 kilomètres de La Réunion ce lundi matin. Elle devrait passer au plus près de nos côtes dans la journée à environ 400 kilomètres. Voici le point de Météo France : Par NP - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 08:12

Distance des côtes réunionnaises: 555 km au secteur: NORD-NORD-EST

Distance de Mayotte: 1330 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 24 km/h.



Informations sur le système :



- La tempête tropicale modérée DUMAKO continue son déplacement global vers Ouest-Sud-Ouest. E lle va transiter à plus de 400 km au nord de La Réunion et Maurice lundi, sans impacts notables.



- Elle devrait ensuite s'approcher des côtes Nord-Est de Madagascar (entre l'île Sainte-Marie et Antalaha) dans la journée ou la soirée de mardi, au stade d'une tempête tropicale modérée, mais pouvant générer de fortes pluies et des rafales proches de 100 km/h.



- C'est un système de petite taille induisant une incertitude plus forte que la normale sur la prévision d'intensité. Des fortes variations d'intensité sont possibles sur de courtes échéances.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 15/02 à 04h locales, par 16.5 Sud / 52.4 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 16/02 à 04h locales, par 15.4 Sud / 48.4 Est.



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.





Publicité Publicité