A la Une . Le télescope James Webb dévoile l’image la plus profonde de l’univers

Une vingtaine d'années après le télescope Hubble, son successeur James Webb, lancé il y a 6 mois, dévoile enfin ses premières images.

Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 12:03

Le projet du télescope James Webb a été longtemps retardé à cause de problèmes de financement. À plusieurs reprises, la mission a même failli être annulée.



D’une valeur de 10 milliards de dollars, le télescope James Webb permet notamment d’observer les premières galaxies formées quelques centaines de millions d’années après le Big Bang, mais aussi des exoplanètes. Il va également permettre de déterminer si les planètes, selon leur composition chimique ou leur atmosphère, sont habitables ou non.



Les capacités uniques de l’infrarouge



Le télescope utilise une méthode scientifique qui est la spectroscopie. Elle est basée sur l’étude de la couleur et de ses longueurs d’ondes via le NIRSpec, un instrument fourni par la NASA.



James Webb est aussi composé des instruments NIRISS, NIRCam et MIRI, qui couvrent une large gamme de longueur d’onde de lumière infrarouge.



Grâce à ses observations dans l’infrarouge proche et moyen, ce télescope permet de voir à travers les nuages de poussière, impénétrables par son prédécesseur Hubble. Lancé en 1990, il est toujours en fonctionnement aujourd’hui, mais dispose d’une plus petite capacité infrarouge. Il opère cependant aussi dans la lumière visible et les ultraviolets.



Une des grandes différences entre ces deux télescopes est le miroir principal. Celui de Hubble évolue à 600 km de la Terre contre 1,5 million de km pour James Webb. Ce dernier est 3 fois plus grand, ce qui lui permet de capter davantage de lumière et donc de voir des objets plus lointains, invisibles pour les autres télescopes.



Une image « historique », déclare le Président Joe Biden



La NASA déclare que cette première photographie scientifique est « l’image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l’Univers lointain jusqu’ici ». Le président américain a de son côté qualifié l'image "d'historique".



La première image de James Webb révèle un amas de galaxies appelé SMACS 0723 déjà photographié par Hubble. La nouveauté est une définition bien plus importante qui dévoile des détails jusqu’à présent invisibles sur l’image de son prédécesseur Hubble.



Il aura fallu pas moins de 12,5 heures de temps d’observation par James Webb pour prendre ce cliché. Hubble avait eu besoin de plusieurs semaines d’exposition.



Plus d'images ici : bit.ly/3RqRx7T



It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb 's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C

— NASA (@NASA) July 11, 2022